والعمل مع رودجرز مجدداً

اقترب "دانيال ستوريدج" المهاجم الإنجليزي ولاعب ليفربول من العمل مجدداً مع براندن رودجرز في ليستر سيتي خاصةً مع اقتراب عقده على نهايته.

أشارت بعض التقارير الإنجليزية إلى أن ليستر يرغب بالتعاقد مع ستوريدج الذي سيكون متاح مجاناً في الصيف المقبل بسبب رغبة رودجرز في العمل معه مجدداً.

يُذكر أن ستوريدج كان قد نجح في تسجيل 43 هدف في 70 مباراة لعبها تحت قيادة رودجرز وهي أفضل فتراته بقميص ليفربول.