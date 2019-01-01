ستوريدج يقترب من ليستر سيتي
والعمل مع رودجرز مجدداً
اقترب "دانيال ستوريدج" المهاجم الإنجليزي ولاعب ليفربول من العمل مجدداً مع براندن رودجرز في ليستر سيتي خاصةً مع اقتراب عقده على نهايته.
أشارت بعض التقارير الإنجليزية إلى أن ليستر يرغب بالتعاقد مع ستوريدج الذي سيكون متاح مجاناً في الصيف المقبل بسبب رغبة رودجرز في العمل معه مجدداً.
يُذكر أن ستوريدج كان قد نجح في تسجيل 43 هدف في 70 مباراة لعبها تحت قيادة رودجرز وهي أفضل فتراته بقميص ليفربول.
ليفربول يستفسر عن الإيطالي كييزا
هل يفرط فيورنتينا في جوهرته؟
قام فريق ليفربول بالاستفسار عن خدمات الإيطالي كييزا لاعب فيورنتينا تمهيداً لضمه في سوق الانتقالات الصيفية بسبب إعجاب كلوب الشديد بقدرات اللاعب الموهوب.
وطبقاً لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فأن الفيولا يرغب بالحصول ما لا يقل عن 70 مليون يورو من أجل التفريط في جوهرته، خاصةً وأن اللاعب مطلوب من أكبر أندية العالم.
محمد صلاح يطلب الرحيل عن ليفربول
مفاجأة صادمة!
في مفاجأة صادمة أشارت بعض التقارير إلى أن هذا الموسم سيكون هو الأخير لمحمد صلاح مع ليفربول برغم التألق الكبير للاعب في قلعة آنفيلد.
طبقاً لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية فأن نشوب بعض الخلافات بين صلاح وكلوب سيعجل برحيل الفرعون المصري عن الفريق الإنجليزي في الصيف المُقبل.
ساديو ماني يلمح لرغبته بالبقاء مع ليفربول
برغم شائعات ريال مدريد
ألمح السنغالي ساديو ماني برغبته في البقاء مع ليفربول لفترة طويلة بعد تصريحاته الأخيرة والتي أشار فيها إلى أنه يريد أن يكون أسطورة للفريق.
حيث صّرح قائلاً: سأفعل كل شئ ممكن لتحقيق كل شئ ممكن، أن تلعب الكثير من المباريات لفريق مثل ليفربول فهو أمر لا يُصدق، أنا سعيد جداً باللعب لهذا الفريق واستمتع بكل يوم هنا.
يُذكر أن بعض الأخبار قد أشارت إلى اهتمام ريال مدريد بضم اللاعب بسبب الإعجاب الشديد من زيدان بقدراته.
ما هي حقيقة تواجد رابيو في آنفيلد في مباراة توتنهام؟
اللاعب مطلوب بالفعل من الريدز
التقطت الكاميرات صورة لشخص يشبه رابيو كثيراً في مباراة ليفربول وتوتنهام في آنفيلد، ليتحدث الجميع عنها ويتنبئ باقتراب اللاعب من الانضمام لصفوف الزعيم الأحمر في الصيف المقبل.
ثم أعلن أحد الأشخاص من مشجعي ليفربول على حسابه على تويتر ويدعى "كونور ديني" أنه هو الشخص الموجود بالصورة وليس أدريان رابيو كما كان جزء كبير من محبي الفريق يتمنى.
نبيل فقير يتحدث مجدداً عن تعثر انتقاله لليفربول
هل يعود الاهتمام بضمه؟
على الرغم أن ليفربول قرر المضي قدماً بدون فقير بعد تعثر التعاقد معه في الصيف الماضي بشكل مفاجئ ولأسباب تعد مجهولة حتى الآن، لازال اللاعب يتحدث عن تلك الذكريات السيئة بالنسبة له بالطبع.
حيث صرح اللاعب لمصادر تيلي فوت قائلاً: ما حدث مع ليفربول؟ أنه جزء من مسيرة أي لاعب ولكنه يجعلك أقوى ويجب علينا المضي قدماً للأمام، لا أعلم ما سأفعله في الصيف المقبل ولكنني مرتاح في ليون.
ليفربول يجدد اهتمامه بضم أودوي
في منافسة مع البايرن
جدد ليفربول اهتمامه بالتعاقد مع لاعب تشيلسي الواعد "كالوم هودسون أودوي" والذي يرغب بالرحيل عن صفوف البلوز من أجل ضمان الحصول على فرصته مع الفريق الأول باستمرار.
وبحسب مصادر بيلد الألمانية فأن الريدز جددوا اهتمامهم بالموهبة الإنجليزية ومن المتوقع التحرك لضمه في الصيف المُقبل، ولكنه سيواجه منافسة شرسة من بايرن ميونخ.
لاتسيو يقترب من التعاقد مع ألبيرتو مورينو
بعد أن بات منسياً في ليفربول
اقترب فريق لاتسيو من التعاقد مع لاعب آخر من ليفربول بعد لويس ألبيرتو ولوكاس ليفا، ألا وهو الظهير الأيسر الإسباني "ألبيرتو مورينو" والذي لم يعد ضمن خطط يورجن كلوب.
بحسب مصادر صحيفة الإندبندنت فأن الفريق الإيطالي لديه إتفاق مبدئي مع مورينو، الذي من المتوقع رحيله عن الريدز في الصيف المقبل بعد قضاء خمس سنوات مع الفريق.