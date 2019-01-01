رفض يورجن كلوب رحيل اللاعب الإنجليزي "ريان كينت" في الوقت الراهن، من أجل منحه كامل الفرصة في تحضيرات الموسم الجديد، لعل وعسى يدخل حسابات الألماني في الموسم المقبل.

أشارت مصادر صحيفة ذا ميرور أن ليفربول رفض عرضين من رينجرز وليدز يونايتد لاستعارة اللاعب، بسبب رغبة كلوب في منح كينت المزيد من الوقت للحكم عليه.