اقترب ليفربول من ضم حارس مرمى جديد وهو المخضرم لونيرجان، وذلك من أجل تعويض إصابة أليسون في مباراة نورويتش والتي سيغيب على إثرها لفترة طويلة.

تواجد لونيرجان مع ليفربول طيلة فترة التحضيرات بسبب بعض الإصابات، وعلى وشك أن يحصل على عقد مدته عام واحد لتعويض غياب الحارس البرازيلي.

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