واصل برشلونة اهتمامه بلاعبي ليفربول واستفسر عن إمكانية ضم الهولندي "فان دايك" الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، تحسباً لرحيل أومتيتي هذا الصيف.

أشارت صحيفة ميرور أن الرد جاء سريعاً من ممثلي اللاعب بأنه لا توجد أي فرصة لرحيله عن ليفربول في الوقت الراهن وتم مطالبة البارسا بنسيان الموضوع تماماً.