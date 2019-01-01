ويرفض عرض سبورتينج لشبونة

أكد الألماني يورجن كلوب على بقاء اللاعب الواعد رفائيل كاماتشو مع الفريق وعدم رحيله ولو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

كان سبورتيج لشبونة قد أبدى رغبته بالتعاقد مع كاماتشو مؤقتاً، ولكن كلوب أشار في المؤتمر الصحفي لمباراة برايتون أن اللاعب لن يرحل عن النادي.