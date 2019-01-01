ليفربول يكثف المفاوضات مع رابيو
بعد انسحاب برشلونة
يحاول ليفربول استغلال انسحاب برشلونة من صفقة دي يونج من أجل حسم الصفقة لصالحه، خاصةً وأن عقده سينتهي في الصيف المُقبل.
وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية فأن مسئولي الريدز عقدوا مفاوضات مكثفة مع اللاعب في الفترة الماضية من أجل التوقيع معه.
يُذكر أن رابيو يجذب انتباه أندية آخرى مثل توتنهام ويوفنتوس.
كريستال على وشك استعارة سولانكي
حتى نهاية الموسم
اقترب سولانكي من الرحيل عن ليفربول مؤقتاً حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة على أن يستمر في البريميرليج.
وبحسب صحيفة دايلي ميل فأن كريستال بالاس على وشك الإعلان عن ضم المهاجم الشاب، من أجل حل أزمة الهجوم وكثرة إصابات بينتيكي التي اضطرت روي هودجسون للعب بالإيفواري زاها كمهاجم صريح.
يُذكر أن سولانكي لم يشارك كثيراً مع ليفربول هذا الموسم بسبب تفضيل كلوب لفيرمينو كأساسي وتواجد ستوريدج وأوريجي على دكة البدلاء.
كاماتشو مطلوب في البرتغال
على سبيل الإعارة
يسعى فريق سبورتينج لشبونة البرتغال للتعاقد من واحد من مواهب أكاديمية ليفربول وهو الظهير الأيمن كاماتشو، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
حيث أكدت صحيفة ليفربول إيكو أن الفريق البرتغالي تحرك بالفعل لمحاولة ضم اللاعب حتى نهاية الموسم، خاصةً مع الإعجاب الشديد بقدراته.
ليفربول يستفسر عن موهبة طرابزون سبور
هل يتحرك الفريق لضمه في يناير؟
أبدى فريق ليفربول اهتماماً كبيراً بموهبة طرابزون سبور عبد القادر عمر والذي يعد واحداً من ألمع المواهب التركية في الوقت الراهن، ولكنه يواجه منافسة من عدة أندية.
وبحسب موقع فوتبول آرينا فأن الريدز استفسروا عن إمكانية ضم اللاعب الذي يبلغ من العمر 19 عاماً وسط صراع مع مانشستر سيتي وروما.
يُذكر أن عبد القدر يلعب كجناح أيمن ونجح خلال الموسم الحالي في صناعة 4 أهداف وتسجيل هدفين في 16 مباراة لعبها مع فريقه.
ليفربول يستهدف دبور مهاجم سالزبورج
هل ينوي الفريق تدعيم الدكة؟
في الوقت الذي نُفيت فيه أخبار فيرنر، ظهرت بعض التقارير الجديدة لتؤكد على وجود هدف مختلف لليفربول في نفس الخط الأمامي وهو دبور لاعب سالزبورج.
حيث أشارت بعض المصادر إلى أن لاعب الكيان الصهيوني هدفاً حقيقياً للريدز، وتطرقت لما هو أبعد من ذلك وتوقعت أن تسبب الصفقة في حال حدوثها في إزعاج المصري صلاح وتشجيعه على طلب الرحيل!.
نفي الاهتمام بضم تيمو فيرنر
عكس ما أُشيع مؤخراً
برغم أن بعض التقارير أشارت إلى رغبة ليفربول بالتعاقد مع فيرنر لاعب سالزبورج بسبب إعجاب كلوب به، ولكن تلك الأخبار تم نفيها مؤخراً.
حيث أشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن ليفربول غير مهتم بضم فيرنر بعكس ما أُشيع مؤخراً وأن الفريق لا ينوي ضم أي لاعبين آخرين في هذا المركز.
هادرسفيلد أحدث الراغبين بضم سولانكي
في صراع مع كريستال بالاس
انضم فريق هادرسفيلد لصراع الراغبين في التعاقد مع الإنجليزي دومينيك سولانكي مهاجم ليفربول، والذي يعد خارج حسابات كلوب تماماً في الفترة الحالية.
ويسعى فاجنر لاستغلال صداقته بكلوب من أجل تدعيم صفوفه بشكل قوي والتمكن من ضم اللاعب على سبيل الإعارة.
يُذكر أن سولانكي مطلوب من فريق آخر وهو كريستال بالاس الذي يسعى للتوقيع معه حتى نهاية الموسم.