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أخبار انتقالات ليفربول | نفي الاهتمام بضم فيرنر، والمهاجم دبور هدف جديد للفريق

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

محدث
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Getty Images

ليفربول يستهدف دبور مهاجم سالزبورج

2018-12-26T21:19:06Z

هل ينوي الفريق تدعيم الدكة؟

في الوقت الذي نُفيت فيه أخبار فيرنر، ظهرت بعض التقارير الجديدة لتؤكد على وجود هدف مختلف لليفربول في نفس الخط الأمامي وهو دبور لاعب سالزبورج.

حيث أشارت بعض المصادر إلى أن لاعب الكيان الصهيوني هدفاً حقيقياً للريدز، وتطرقت لما هو أبعد من ذلك وتوقعت أن تسبب الصفقة في حال حدوثها في إزعاج المصري صلاح وتشجيعه على طلب الرحيل!.

نفي الاهتمام بضم تيمو فيرنر

2018-12-26T21:17:12Z

عكس ما أُشيع مؤخراً

برغم أن بعض التقارير أشارت إلى رغبة ليفربول بالتعاقد مع فيرنر لاعب سالزبورج بسبب إعجاب كلوب به، ولكن تلك الأخبار تم نفيها مؤخراً.

حيث أشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن ليفربول غير مهتم بضم فيرنر بعكس ما أُشيع مؤخراً وأن الفريق لا ينوي ضم أي لاعبين آخرين في هذا المركز.

هادرسفيلد أحدث الراغبين بضم سولانكي

2018-12-24T20:54:07Z

في صراع مع كريستال بالاس

انضم فريق هادرسفيلد لصراع الراغبين في التعاقد مع الإنجليزي دومينيك سولانكي مهاجم ليفربول، والذي يعد خارج حسابات كلوب تماماً في الفترة الحالية.

ويسعى فاجنر لاستغلال صداقته بكلوب من أجل تدعيم صفوفه بشكل قوي والتمكن من ضم اللاعب على سبيل الإعارة.

يُذكر أن سولانكي مطلوب من فريق آخر وهو كريستال بالاس الذي يسعى للتوقيع معه حتى نهاية الموسم.

Getty Images

أوريجي يقترب من الرحيل في يناير

2018-12-24T20:52:13Z

بسبب قلة مشاركاته

اقترب البلجيكي ديفوك أوريجي من الرحيل عن صفوف ليفربول في يناير المُقبل، بسبب قلة مشاركاته مع فريقه في الموسم الحالي.

وبحسب بعض المصادر البلجيكية، فأن الريدز مستعدين للتعاون وتقديم بعض التنازلات في سوق الانتقالات الشتوية القادمة من أجل بيعه بصفة نهائية، ويعد وولفرهامبتون من أبرز المهتمين بضمه.

يُذكر أن أوريجي كان قد أُعير إلى فولفسبورج في الموسم الماضي ولكنه لم يقدم أداءاً جيداً.

تيمو فيرنر هدف حقيقي للريدز

2018-12-21T18:23:44Z

كلوب من أشد المعجبين به

على الرغم من أن فيرمينو لا يمس حالياً في ليفربول ولكن كلوب يبحث منذ فترة ليست بالقصيرة عن اللاعب الذي يمكنه تأدية نفس الأدوار التي يقوم بها البرازيلي.

وبحسب صحيفة بيلد فأن الريدز من أشد المعجبين والمهتمين بخدمات تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، والذي ينتهي عقده الحالي في صيف 2020، مما يجعله هدفاً منطقياً في الصيف المقبل لأن فريقه سيرغب ببيعه عن خسارته مجاناً.

Getty Images

صراع مع ميلان على ضم أولمو

2018-12-21T18:20:48Z

موهبة دينامو زغرب

دخل ليفربول في صراع قوي مع ميلان على ضم داني أولمو مهاجم دينامو زغرب الكرواتي، خاصةً بعد تألقه في الآونة الأخيرة مما جعله يلفت أنظار الكثير من الأندية الكبيرة.

وبحسب ما ذكره موقع كالتشيو ميركاتو فأن آنفيلد هو الوجهة المفضلة للاعب الإسباني، مما يمنح ليفربول أفضلية على حساب الروسونيري لضم المهاجم الواعد.

 

صفقة ناشئ أندرلخت قد تفشل

2018-12-19T20:42:24Z

بسبب تدخل رئيس النادي

أصبحت صفقة انتقال اللاعب جيريمي دوكو ناشئ أندرلخت إلى ليفربول مهددة بالفشل بعد تراجع رئيس النادي عن إتفاقه مؤخراً.

وبحسب مصادر مجلة تُدعى سبورت فأن الصفقة كانت ستكون عبارة عن مبادلة بين الفريقين على أن يذهب لازار ماركوفيتش للجهة الآخرى، ولكن رئيس الفريق البلجيكي فجأة بات يحاول إقناع دوكو بتجديد عقده والبقاء مع الفريق.

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