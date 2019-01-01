جيرارد يريد الإبقاء على كينت لموسم آخر
على سبيل الإعارة
أبدى ستيفن جيرارد لاعب ليفربول السابق ومدرب رينجرز جلاسكو الأسكتلندي حالياً رغبته في التعاقد مع كينت لعام آخر على سبيل الإعارة.
وكشف جيرارد أن المفاوضات مع ليفربول قد بدأت بالفعل من أجل الحفاظ على اللاعب لموسم جديد بعد أن أّكد أن ناديه تقدم بعرض رسمي في انتظار رد الريدز.
يُذكر أن كينت قدم موسماً رائعاً مع رينجرز ساهم فيه في تسجيل 15 هدفاً ليفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الأسكتلندي.
فيرمينو مطلوب في باريس سان جيرمان
لكن ليفربول لن يفرط فيه!
أبدى الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان اهتماماً كبيراً بضم البرازيلي روبيرتو فيرمينو بسبب إعجابه بقدرات اللاعب ويرغب في التعاقد معه إذا كانت هناك فرصة لذلك.
ولكن طبقاً لمصادر بي بي سي فأن ليفربول ليست لديه أي نية إطلاقاً للتفريط في فيرمينو، حيث يعد اللاعب مهم جداً بالنسبة لكلوب حيث سبق ليورجن وأن صرح بأنه أهم بالنسبة له أكثر من ماني وصلاح.
ليفربول مهتم بضم "سار" جناح رين الفرنسي
وسط صراع مع آرسنال
انضم ليفربول لقائمة المهتمين بخدمات السنغالي "إسماعيلا سار" جناح رين الفرنسي ليواصل يورجن كلوب اهتمامه بضم أفضل المواهب الأفريقية بعد ماني، صلاح وكيتا.
وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو فأن آرسنال الذي كان مهتماً بضمه لفترة طويلة سيواجه صراعاً شرساً مع ليفربول بسبب إعجاب المدرب الألماني بقدرات اللاعب، ولكن يبقى للريدز الأفضلية بسبب الأزمة المالية التي يمر بها آرسنال.
عرض رسمي في الطريق لنجم طرابزون سبور
ليفربول يصعد اهتمامه
أبدى ليفربول استعداده لتصعيد اهتمامه بضم نجم طرابزون سبور "عبد القادر عمر"، ويجهز من اجل تقديم عرض رسمي للاعب في أقرب وقت ممكن من أجل خطف اللاعب من أي نادي آخر.
حيث أشارت إحدى المصادر التركية إلى أن الريدز مستعدين لدفع ما يقرب من 18 جنيه إسترليني من أجل التوقيع معه، وذلك بعد مراقبة تطور اللاعب في الدوري التركي للفترة طويلة.
يُذكر أن اللاعب يجذب أنظار أندية آخرى كبيرة مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة.
بورنموث مهتم بضم لاعب آخر من ليفربول
بعد كلاين، إنجز وسولانكي!
يبدو أن اهتمام بورنموث بلاعبي فريق ليفربول لن يتوقف أبداً، وبعد التعاقد مع إنجز وكلاين على سبيل الإعارة وكذلك ضم سولانكي بصفة نهائية، ظهر لاعب آخر على قائمة اهتمامات الفريق الساحلي وهو مينيوليه!.
يبحث بورنموث عن حارس جديد بعد هبوط مستوى البوسني بيجوفيتش ويضع عدة خيارات من بينها البلجيكي مينيوليه والذي يرغب بالرحيل من أجل المشاركة أساسياً بعد أن فقد مركزه لصالح آليسون.m
بنفيكا يرغب بالتعاقد مع البرتغالي "رفائيل كاماتشو"
وليفربول يريد بقاءه
أبدى فريق بنفيكا رغبته في التعاقد مع رفائيل كاماتشو لاعب رديف ليفربول والذي يعد أحد ألمع مواهب الأكاديمية في الوقت الراهن، ويحظى بثقة كلوب لدرجة أنه تدرب مع الفريق الأول أكثر من مرة.
وطبقاً لمصادر صحيفة آبولا فأن بنفيكا ينافس سبورتينج لشبونة على ضم اللاعب ولكن الريدز يرغبوا بتجديد عقده وكانوا قد رفضوا أكثر من عرض لرحيله من وولفرهامبتون وبروسيا دورتموند في الفترة الماضية.
كلوب ينفي اهتمامه بجناح نابولي
عكس ما أُثير سابقاً
قام يورجن كلوب بدحض الشائعات التي أفادت باقتراب ليفربول من التعاقد مع الإيطالي لورينزو إنسيني جناح نابولي حسبما أشارت العديد من التقارير في الفترة الأخيرة.
وفي المؤتمر الصحفي لمباراة هادرسفيلد صّرح قائلاً: لن نتعاقد مع لورينزو إنسيني، هو لاعب رائع جداً ولكن لديه عقد طويل جداً مع نابولي، هو لن يحاول ذلك حتى.
ستوريدج مطلوب في الدوري الأسترالي
من قبل أسطورة سابقة للريدز
أصبح ستوريدج مطلوباً بقوة من الدوري الأسترالي بعد أن اقترب عقده من نهايته بنهاية الموسم الحالي، خاصةً وأنه من الواضح أنه لن يستمر في آنفيلد.
ويعود الاهتمام بستوريدج من تلك القارة الصغيرة إلى وجود أسطورة ليفربول روبي فاولر على رئيس القيادة الفنية لفريق بريسبان رور حسبما أشارت مصادر النسخة الأسترالية لشبكة فوكس سبورت.