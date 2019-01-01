الذي بدأ مسيرته معه

يرغب الإنجليزي "ناثانيل كلاين" ظهير أيمن ليفربول بالعودة مجدداً إلى صفوف كريستال بالاس ذلك الفريق الذي بدأ مسيرته معهم، قبل أن تنفجر قدراته مع الساوث.

طبقاً لموقع "فوتبول إنسايدر" فأن كلاين أبلغ رغبته لأصدقائه المقربين منه، خاصةً وأنه يعول على اقتراب رحيل بيساكا وانتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد من أجل ضمان اللعب كأساسي.