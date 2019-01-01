اقترب سبورتينج لشبونة البرتغالي من الظفر بتوقيع "رفائيل كاماتشو" لاعب أكاديمية ليفربول والذي يتبقى في عقده عام واحد فقط على نهايته، بعد أن وصلت المفاوضات لمراحل متقدمة.

طبقاً لمصادر صحيفة آبولا، فأن اللاعب سيوقع على عقد مدته خمس سنوات، وستكون قيمة الصفقة حوالي 10 مليون يورو.