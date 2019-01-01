مع بقي أيام قليلة على غلق سوق الانتقالات في إنجلترا، قد يتحرك ليفربول بشكل سريع ومفاجئ من أجل تدعيم صفوفه في اللحظات الأخيرة، مع غموض مصير بعض اللاعبين مثل البلجيكي مينيوليه الذي لازال مستقبله غامضاً حتى الآن.

أشارت مصادر دايلي ستار أن يورجن كلوب مهتم بالتعاقد مع التركي شاكير حارس مرمى طرابزون سبور، ويسعى لحسم الصفقة قبل يوم الخميس المقبل الذي سينتهي فيه الميركاتو بإنجلترا حتى يكون بديلاً للبرازيلي آليسون.