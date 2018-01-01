أخبار انتقالات ليفربول | سولانكي مطلوب في كريستال بالاس، وصفقة ناشئ أندرلخت قد تفشل!

في منافسة مع رينجرز

يرغب فريق كريستال بالاس في تدعيم خط الهجوم في يناير المُقبل بسبب كثرة إصابات بينتيكي وعدم وجود مهاجم صريح يُعتمد عليه، وتتجه الأنظار إلى سولانكي لاعب ليفربول.

وبحسب بعض المصادر اللندنية فأن كريستال يرغب باستعارة اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، ولكنه يواجه منافسة من رينجرز بسبب رغبة جيرارد في ضم اللاعب.