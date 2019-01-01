يسعى ريان كينت للرحيل عن صفوف ليفربول قبل نهاية سوق الانتقالات الحالي، خاصةً مع تضاؤل فرصته في المشاركة مع الفريق الأول في الوقت الراهن.

كان ليفربول قد رفض عرض مسبق هذا الصيف من رينجرز لاستعارة كينت مجدداً، ولكن اللاعب مصمم على العودة للدوري الأسكتلندي واللعب تحت قيادة جيرارد مرة آخرى.