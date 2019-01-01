اقترب اللاعب الويلزي الواعد "وودبيرن" صانع ألعاب ليفربول من الانضمام إلى صفوف وودبيرن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل، من أجل اكتساب المزيد من الخبرات.

على غير المتوقع كانت تجربة وودبيرن في دوري الدرجة الأولى فاشلة للغاية برغم موهبة اللاعب الكبيرة، لذا تمت إعارته إلى الدرجة الثانية حتى يتطور تدريجياً خاصةً مع ثقة كلوب به.