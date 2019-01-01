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أخبار انتقالات ليفربول | ستوريدج مطلوب في بتيس، والاهتمام بضم برونو فيرنانديس يتجدد

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

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Getty Images

ستوريدج مطلوب في ريال بتيس

2019-02-20T18:24:47Z

بسبب تجاهل كلوب له

يبدو أن أيام المهاجم الإنجليزي دانيال ستوريدج في ليفربول باتت معدودة خاصةً مع قلة مشاركاته برغم جاهزيته البدنية وقلة إصاباته في الفترة الأخيرة.

وطبقاً لمصادر فرانس فوتبول فأن ريال بتيس الإسباني هو أحدث الأندية الراغبة بالتعاقد مع مهاجم تشيلسي السابق، خاصةً وأن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي ولا توجد أي نية للتجديد له.

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ليفربول يجدد اهتمامه بضم برونو فيرنانديس

2019-02-20T18:22:28Z

إذا قرر لشبونة بيعه

جدد ليفربول اهتمامه بضم البرتغالي برونو فيرنانديس لاعب وسط سبورتينج لشبونة، سعياً لضم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وبحسب مصادر "كورييري دي مانا" فأن الريدز يترقبون موقف اللاعب مع فريقه، خاصةً وأن الاهتمام بالتعاقد معه قديم مع رغبة من قبل مسئولي الحمر بتخفيض المبلغ المطلوب من قبل إدرة سبورتينج للتفريط في اللاعب.

اهتمام حقيقي من ليفربول بضم فيرنر

2019-02-15T20:49:53Z

بحسب المصادر المقربة

أفادت بعض المصادر المقربة من فريق ليفربول على اهتمام الفريق الإنجليزي بالتعاقد مع تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني في الفترة المقبلة.

هذا ما أشارت إليه مصادر صحيفة ليفربول إيكو والتي أكدت أن الريدز يراقبوا اللاعب عن كثب وقد يتحركوا لضمه في الصيف القادم.

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صلاح مطلوب في يوفنتوس الإيطالي

2019-02-15T20:47:35Z

الصيف المقبل

أشارت بعض التقارير الإيطالية إلى وجود اهتمام حقيقي من طرف يوفنتوس للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في الصيف المقبل.

وطبقاً لما ذكرته صحيفة توتو سبورت فأن البيانكونيري يضع صلاح هدفاً له من أجل تعويض الرحيل المحتمل للنجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

آلان يقترب من فلومينيسي

2019-02-11T21:11:35Z

على سبيل الإعارة

اقترب لاعب وسط ليفربول آلان دي سوزا من الانتقال إلى فلومينيسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، من أجل الحصول على فرصته للعب كأساسي لمواصلة تطوره.

وتعد هذه الإعارة هي السادسة له منذ انضمامه للريدز، حيث يعاني اللاعب من صعوبة الحصول على رخصة عمل في إنجلترا وهو ما يجبر ليفربول على إعارته بكثرة، وأخرها كان مع فرانفكورت الألماني.

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ديدا ينهال بالمديح على آليسون

2019-02-11T21:08:08Z

ويصنفه من الأفضل

انهال الحارس الأسطوري ديدا ولاعب ميلان السابق بالمديح على مواطنه البرازيلي بيكر آليسون والذي انضم لليفربول في الصيف الماضي في صفقة قياسية.

وصرح ديدا قائلاً: استطيع أن أرى قدراته المميزة منذ بداية مسيرته، شخصية آليسون تمنح الكثير من الثقة لبقية زملائه، هو واحد من أقوى حراس المرمى في العالم في الوقت الحالي.

ماركوفيتش يتوجه بالشكر للجماهير

2019-02-04T19:10:42Z

بعد رحيله لفولام

توجه الصربي لازار ماركوفيتش بالشكر إلى جماهير ليفربول عقب إتمام رحيله إلى فريق فولام في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.

وعلق ماركوفيتش على رحيله في صفحته الرسمية على تويتر قائلاً: تشرفت بأن أكون جزءاً من هذا النادي الأسطوري، شكراً جزيلاً لكل شخص في النادي، إنه من دواعي سروري، مع أطيب الأمنيات بالتوفيق.

يُذكر أن ماركوفيتش كان قد رحل إلى فولام في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات بصفة مجانية وذلك لمدة 6 أشهر.

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عرض رسمي لضم لورينزو إنسيني

2019-02-04T19:06:58Z

كلوب معجب بجناح نابولي

دخل ليفربول في مفاوضات مع نابولي من أجل الجناح الإيطالي لورينزو إنسيني والذي يعد يورجن كلوب من أبرز المعجبين بقدراته.

وبحسب صحيفة لا ريبوبليكا فأن الريدز تقدموا بعرض رسمي قيمته 60 مليون يورو ولكن طبقاً لنفس التقرير دي لاورينتس لن يبيعه بما يقل عن 150 مليون.