مفاجأة صادمة!

في مفاجأة صادمة أشارت بعض التقارير إلى أن هذا الموسم سيكون هو الأخير لمحمد صلاح مع ليفربول برغم التألق الكبير للاعب في قلعة آنفيلد.

طبقاً لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية فأن نشوب بعض الخلافات بين صلاح وكلوب سيعجل برحيل الفرعون المصري عن الفريق الإنجليزي في الصيف المُقبل.