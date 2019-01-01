على سبيل الإعارة

من المنتظر أن يكون الجناح الإنجليزي "أوجو" هو أول صفقات رينجرز هذا الصيف، بعد أن اقترب اللاعب من الانضمام للفريق الأسكتلندي على سبيل الإعارة.

وطبقاً لمصادر النسخة الإنجليزية من موقع جول فأن أوجو سينضم لرينجرز حتى نهاية الموسم، ليواصل جيرارد الاعتماد على مواهب رديف ليفربول مثلما فعل مع إيجاريا وكينت في الموسم الماضي.