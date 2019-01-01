أفادت بعض التقارير أن ليفربول قد فتح الباب للاعب فيليبي كوتينيو للنظر في فكرة عودته مرة آخرى للفريق.

بدأ حلم اللاعب في الانتقال إلى برشلونة العام الماضي، ولكن لم يظهر بالمستوى المطلوب ليكون أساسياً في الفريق، ولذا فالبلاوجرانا قد قدم أكثر من إشارة لاستعداده للتخلي عن اللاعب في فترة الانتقالات الحالية.

تم ربط أسم اللاعب أكثر من فريق يريد الحصول على خدماته بما في ذلك مانشستر يونايتد الذي بدأ في الآونة الآخيرة أن يدخل في مفاوضات على اللاعب، ولكن كوتينيو أوضح أنه لن ينضم إلى الشياطين الحُمر بسبب احترامه الكبير لفريق ليفربول، نظراً للحساسية التاريخية بين الفريقين.