يسعى كريستال بالاس للتعاقد مع ظهير أيمن في سوق الانتقالات الحالي بعد رحيل بيساكا، ويعتبر كلاين من أولويات البالاس هذا الصيف لتعويض الراحل إلى مانشستر يونايتد.

أشارت مصادر دايلي ميل أن كريستال واصل مفاوضاته مع الريدز من أجل ضم اللاعب وإعادته إلى سيلهرست بارك مرة آخرى.