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أخبار انتقالات ليفربول | روبيرتسون يجدد عقده، وستوريدج سيغادر في الصيف

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

محدث
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Getty Images

ستوريدج سيغادر في الصيف

2019-01-17T21:58:03Z

مجاناً على الأرجح

يقترب دانيال ستوريدج من الرحيل عن صفوف ليفربول خاصةً مع عدم تقديم عرض جديد للاعب لتجديد عقده.

وبحسب مصادر صحيفة تايمز فأنه من المتوقع رحيل المهاجم الإنجليزي عن صفوف الفريق في الصيف المقبل بمجرد انتهاء عقده.

Getty Images

رسمياً.. روبيرتسون يجدد عقده مع ليفربول

2019-01-17T21:56:11Z

مكافأة على تألقه

أعلن الموقع الرسمي لليفربول يوم أمس الخميس عن تجديد عقد اللاعب الأسكتلندي روبيرتسون مع الفريق لمدة خمس سنوات إضافية.

وجاء ذلك مكافأة للاعب على أدائه الرائع منذ أن حجز مكاناً أساسياً في التشكيلة على حساب ألبيرتو مورينو، وأشار كلوب إلى أن مفاوضات تجديد عقد اللاعب انتهت في وقت قياسي.

ليفربول يصارع على ضم جروينفيلد لاعب كلوب بروج

2019-01-15T20:38:00Z

وسط منافسة من أندية آخرى

دخل ليفربول في صراع مع عدة أندية على ضم الهولندي أرنوت جروينفيلد لاعب كلوب بروج والذي يقدم أداءاً ملفتاً للنظر هذا الموسم.

وبحسب دايلي ميل فأن اللاعب يلقى إعجاباً من قبل أندية ميلان، إيفرتون وتوتنهام وكان الفريق الإيطالي قد قدم عرضاً رسمياً بقيمة تسعة ملايين ولكنه قوبل بالرفض.

يُذكر أن جروينفيلد كان قد سجل 5 أهداف مع فريقه هذا الموسم في 15 مباراة.

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حيرارد قد يحاول ضم وودبيرن مجدداً

2019-01-15T20:34:28Z

بعد أن فشل في الصيف الماضي

يفكر ستيفن جيرارد جدياً في محاولة وودبيرن مجدداً بعد أن فشل في التوقيع معه في الصيف الماضي.

وبحسب بعض المصادر الإنجليزية، فأن مدرب رينجرز سيحاول مرة آخرى إقناع وودبيرن باللعب في صفوف الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

يُذكر أن وودبيرن كان قد أُعير إلى شيفيلد يونايتد في بداية الموسم ولكنه لم يوفق معهم.

جيرارد يريد الحفاظ على كينت

2019-01-13T21:00:36Z

لموسم آخر

يرغب ستيفن جيرارد في الحفاظ على الجناح الإنجليزي ريان كينت في صفوف فريق رينجرز جلاسكو لموسم آخر، بعد تألقه مع الفريق الأسكتلندي هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يتحدث جيرارد إلى مسئولي فريقه السابق من أجل إقناعهم بتمديد عرض إعارة اللاعب لموسم آخر، من أجل مواصلة تطوره هناك وليستفيد رينجرز من موهبته الكبيرة.

Getty Images

ليفربول مهتم بلاعب وسط سيلتك

2019-01-13T20:57:50Z

بديل لالانا؟

أبدى فريق ليفربول اهتماماً واسعاً بلاعب وسط سيلتك جيمس فوريست، تمهيداً لضمه في فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب مصادر صحيفة ذا صن فأن كلوب من المعجبين باللاعب الأسكتلندي الذي تألق مع سيلتك بقيادة براندن رودجرز، وقد يضيف الكثير لخط وسط ليفربول خاصةً مع الإصابات المتكررة للالانا وحاجة الريدز إلى بديل.

النيجيري أونيي يعود لفريقه القديم

2019-01-12T21:29:36Z

على سبيل الإعارة

انضم المهاجم النيجيري أونيي إلى فريق موسكرن البلجيكي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لتكون الإعارة الثانية له مع نفس الفريق.

وكان أونيي مُعاراً لفريق جينت البلجيكي ولكنه لم يكن موفقاً معهم، ليتم قطع إعارته وينتقل إلى موسكرن مرة آخرى حتى نهاية الموسم.

Twitter/NEC Nijmegen

وودبيرن قد يُعار مجدداً

2019-01-12T21:24:02Z

لدوري الدرجة الأولى أيضاً

يقترب وودبيرن من العودة إلى دوري الدرجة الأولى مجدداً بعد فترة إعارة غير موفقة مع فريق شيفيلد يونايتد، بعد أن أبدى فريقاً آخر اهتماماً بضمه.

وتشير التقارير إلى أن وست بروميتش آلبيون يرغب في ضم الويلزي على سبيل الإعارة، خاصةً بعد أن قرر ليستر وبشكل مفاجئ قطع إعارة هارفي بارنز أحد نجوم البروم في هذا الموسم.