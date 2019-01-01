ليفربول يصارع على ضم جروينفيلد لاعب كلوب بروج
وسط منافسة من أندية آخرى
دخل ليفربول في صراع مع عدة أندية على ضم الهولندي أرنوت جروينفيلد لاعب كلوب بروج والذي يقدم أداءاً ملفتاً للنظر هذا الموسم.
وبحسب دايلي ميل فأن اللاعب يلقى إعجاباً من قبل أندية ميلان، إيفرتون وتوتنهام وكان الفريق الإيطالي قد قدم عرضاً رسمياً بقيمة تسعة ملايين ولكنه قوبل بالرفض.
يُذكر أن جروينفيلد كان قد سجل 5 أهداف مع فريقه هذا الموسم في 15 مباراة.
حيرارد قد يحاول ضم وودبيرن مجدداً
بعد أن فشل في الصيف الماضي
يفكر ستيفن جيرارد جدياً في محاولة وودبيرن مجدداً بعد أن فشل في التوقيع معه في الصيف الماضي.
وبحسب بعض المصادر الإنجليزية، فأن مدرب رينجرز سيحاول مرة آخرى إقناع وودبيرن باللعب في صفوف الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
يُذكر أن وودبيرن كان قد أُعير إلى شيفيلد يونايتد في بداية الموسم ولكنه لم يوفق معهم.
جيرارد يريد الحفاظ على كينت
لموسم آخر
يرغب ستيفن جيرارد في الحفاظ على الجناح الإنجليزي ريان كينت في صفوف فريق رينجرز جلاسكو لموسم آخر، بعد تألقه مع الفريق الأسكتلندي هذا الموسم.
ومن المنتظر أن يتحدث جيرارد إلى مسئولي فريقه السابق من أجل إقناعهم بتمديد عرض إعارة اللاعب لموسم آخر، من أجل مواصلة تطوره هناك وليستفيد رينجرز من موهبته الكبيرة.
ليفربول مهتم بلاعب وسط سيلتك
بديل لالانا؟
أبدى فريق ليفربول اهتماماً واسعاً بلاعب وسط سيلتك جيمس فوريست، تمهيداً لضمه في فترة الانتقالات المقبلة.
وبحسب مصادر صحيفة ذا صن فأن كلوب من المعجبين باللاعب الأسكتلندي الذي تألق مع سيلتك بقيادة براندن رودجرز، وقد يضيف الكثير لخط وسط ليفربول خاصةً مع الإصابات المتكررة للالانا وحاجة الريدز إلى بديل.
النيجيري أونيي يعود لفريقه القديم
على سبيل الإعارة
انضم المهاجم النيجيري أونيي إلى فريق موسكرن البلجيكي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لتكون الإعارة الثانية له مع نفس الفريق.
وكان أونيي مُعاراً لفريق جينت البلجيكي ولكنه لم يكن موفقاً معهم، ليتم قطع إعارته وينتقل إلى موسكرن مرة آخرى حتى نهاية الموسم.
وودبيرن قد يُعار مجدداً
لدوري الدرجة الأولى أيضاً
يقترب وودبيرن من العودة إلى دوري الدرجة الأولى مجدداً بعد فترة إعارة غير موفقة مع فريق شيفيلد يونايتد، بعد أن أبدى فريقاً آخر اهتماماً بضمه.
وتشير التقارير إلى أن وست بروميتش آلبيون يرغب في ضم الويلزي على سبيل الإعارة، خاصةً بعد أن قرر ليستر وبشكل مفاجئ قطع إعارة هارفي بارنز أحد نجوم البروم في هذا الموسم.
كلوب ينوي الحفاظ على أوريجي
حتى نهاية الموسم على الأقل
لا ينوي يورجن كلوب التفريط في مهاجمه ديفوك أوريجي برغم اهتمام بعض الأندية بضمه وعدم حصوله على الفرصة بالشكل المطلوب.
وبحسب مصادر ليفربول إيكو، فأن الألماني يخطط للإبقاء على اللاعب البلجيكي حتى نهاية الموسم خاصةً بعد بيع سولانكي إلى بورنموث.
كلوب يؤكد بقاء كاماتشو
ويرفض عرض سبورتينج لشبونة
أكد الألماني يورجن كلوب على بقاء اللاعب الواعد رفائيل كاماتشو مع الفريق وعدم رحيله ولو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
كان سبورتيج لشبونة قد أبدى رغبته بالتعاقد مع كاماتشو مؤقتاً، ولكن كلوب أشار في المؤتمر الصحفي لمباراة برايتون أن اللاعب لن يرحل عن النادي.