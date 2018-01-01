ميلان مهتم بثنائي هجوم ليفربول
ولكن كخيار ثاني!
يواصل فريق ميلان بحثه عن ضم مهاجم في يناير، وبعد أن نفى ليوناردو إمكانية التعاقد مع إبراهيموفيتش، حول الروسونيري أنظاره إلى ثنائي هجوم ليفربول.
ولكن طبقاً لكالتشيو ميركاتو فأن أوريجي وستوريدج المطلوبين من قبل ميلان هُم مجرد خيار ثاني في حال فشل الفريق في التعاقد مع المخضرم كوالياريلا مهاجم سامبدوريا.
ليفربول مهتم بلاعب وسط برايتون
جروس يدخل اهتمامات كلوب
أبدى فريق ليفربول اهتماماً مفاجئاً بلاعب برايتون جروس في ظل بحث الريدز عن صانع ألعاب منذ رحيل كوتينيو وفشل صفقة نبيل فقير في الصيف الماضي.
وبحسب دايلي ميرور فأن العملاق الإنجليزي مستعد لدفع 15 مليون للتعاقد مع جروس والذي كان كلوب يتابعه منذ أن كان هو مدرباً لدورتموند وباسكال لاعباً لإنغولشتات.
يُذكر أن جروس في أول مواسمه في الدوري الإنجليزي نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 8 آخرين، وتمت مكافئته على ذلك بتجديد عقده لأربع سنوات.
هيرتا برلين يرغب بضم جروجيتش نهائياً
مدرب هيرتا منبهر للغاية بالصربي
يُمني دارداي مدرب هيرتا برلين النفس بالتمكن من ضم جروجيتش نهائياً بعد انتهاء إعارته مع ليفربول والتي تمتد حتى نهاية الموسم الحالي.
ووصف دارداي اللاعب الصربي بأنه أفضل لاعب وسط في الفريق في أخر عشرين عاماً، لذا يجب على الإدارة أن تبذل كل ما بوسعها من أجل ضمه بشكل نهائي.
رسمياً.. جو جوميز يجدد عقده مع الفريق
وتستمر سلسلة الحفاظ على أبرز المواعب والنجوم
أعلن الموقع الرسمي لفريق ليفربول يوم أمس الثلاثاء عن تجديد عقد مدافع الفريق جو جوميز ليتمد حتى صيف 2024، بعد أن كون اللاعب شراكة دفاعية مميزة للغاية بجوار فان دايك.
ويأتي تجديد جو جوميز لعقده لينضم إلى سلسلة اللاعبين الذي استطاع النادي إقناعهم بتجديد عقودهم مؤخراً وهم صلاح، ماني وفيرمينو، والتالي ربما يكون الأسكتلندي روبيرتسون.
جيرارد يسعى مجدداً خلف سولانكي
بعد أن فشل في ضمه في الصيف
بعد محاولات غير ناجحة في ضم سولانكي من ليفربول في الصيف الماضي، سيحاول جيرارد مفاوضة ليفربول مرة آخرى من أجل إقناعهم بالتخلي عنه حتى نهاية الموسم.
ويرغب أسطورة الريدز بدعم هجوم فريقه رينجرز من أجل المنافسة على لقب الدوري الأسكتلندي حتى النهاية، ويعول على قلة مشاركات سولانكي من أجل الانضمام والحصول على فرصته على غرار ريان كينت وإيجاريا المُعارين من ليفربول أيضاً.
ليفربول يملك خيار قطع إعارة ويلسون
هل يعود في الشتاء؟
أبدى فرانك لامبارد تخوفه من احتمالية عدم استمرار الويلزي ويلسون مع الفريق حتى نهاية الموسم، بعد أن أصبح أهم لاعب في الفريق في الآونة الأخيرة.
واعترف المدير الفني لديربي كاونتي أن ليفربول لديه خيار بقطع إعارة اللاعب في يناير ولكنه يأمل ببقاءه حتى نهاية الموسم.
يُذكر أن ويلسون برغم تألقه اللافت مع كاونتي ولكن ليفربول لا ينوي قطع إعارته من أجل أن يواصل أداءه القوي في دوري الدرجة الإنجليزية الأولى.
بوليسيتش يُفضل الانتقال لليفربول
برغم وجود اهتمام من تشيلسي
مع عدم ممانعة بروسيا دورتموند لبيع اللاعب بوليسيتش بنهاية الموسم، أبدى جناح الفريق اهتمامه بالانتقال إلى ليفربول إذا ما كانت المفاضلة بينه وبين تشيلسي.
ويسعى اللاعب الأمريكي للعمل مجدداً تحت قيادة كلوب الذي حاول ضمه مسبقاً ولكنه فشل، بسبب إعجاب يورجن الكبير بقدرات اللاعب، وهو ما سيكون عاملاً رئيسياً في تفوق الريدز على البلوز في الصفقة، في حال قرر الفريق تقديم عرض رسمي.