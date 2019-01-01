الأفضلية للطليان!

على الرغم من الاهتمام الجاد من قبل ليفربول بضم تونالي لاعب وسط بريشيا ومراقبة اللاعب عدة مرات للوصول على مدى تطوره ولكن فرصة التعاقد معه ضئيلة.

هذا ما أشارت له مصادر موقع بي إس بي إن والذي ألمح إلى أن الأفضلية للأندية الإيطالية وفي مقدمتهم كل من الإنتر ويوفنتوس.