ليفربول يقترب من أولى صفقات الصيف

وصلت المفاوضات بين ليفربول وليل من أجل الإيفواري "نيكولاس بيبي" إلى مراحل متقدمة، وإذا سارت الأمور على ما يرام في الفترة المقبلة، من المتوقع أن يكون أولى صفقات الريدز هذا الصيف.

حيث أكدت مصادر راديو مونتي كارلو، أن بطل أوروبا لا يمانع بدفع 80 مليون يورو لضم بيبي خاصةً مع إعجاب كلوب الشديد به، بسبب ملائمته لطريقة لعبه.