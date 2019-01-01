هل يتم بيعه هذا الصيف؟

تتصارع عدة أندية على خدمات الصربي "ماركو جروجيتش" لاعب ليفربول بعد أن تألق بشكل لافت مع فريقه هيرثا برلين والذي أُعير له في الموسم الماضي.

حيث يرغب كلا من فيردر بريمن، هيرثا برلين وفرانكفورت بالتعاقد معه، ويأمل إينتراخت في الفوز باللاعب بعد أن تحصل على الأموال جراء بيع يوفيتش، ومن المتوقع ألا يفرط ليفربول في جروجيتش بأقل من 25 مليون جنيه إسترليني.