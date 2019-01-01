هل يرحل أخيراً؟

لا يملك اللاعب الصربي لازار ماركوفيتش أي مستقبل مع ليفربول، ومع ذلك فشل النادي الإنجليزي أكثر من مرة في تسويق اللاعب من أجل بيعه.

برغم ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة ولكن جناح بنفيكا السابق جذب أنظار فريق كلوب أمريكا المكسيكي، ولكنه ليس من المؤكد أن يكون هناك تحرك لضمه في الشهر الحالي.