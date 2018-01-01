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أخبار انتقالات ليفربول | منافسة مع بايرن على هازارد الصغير، وأوريجي مطلوب في تركيا

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

محدث
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Getty Images

جالاطة سراي يرغب باستعارة أوريجي

2018-12-17T21:13:28Z

ولكن ليفربول يفضل بقاءه في إنجلترا

على الرغم أن البعض توقع أن هدفه في مباراة الديربي سيحيي مسيرته مع ليفربول، ولكن لازال الخيار الأقرب للاعب البلجيكي هو الرحيل عن صفوف الفريق في يناير المُقبل.

وبحسب بعض المصادر فأن جالاطة سراي مهتم بضم اللاعب على سبيل الإعارة ولكن من المتوقع أن يرفض ليفربول العرض لأنه يفضل بقاء مهاجمه في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يجعل ولفرهامبتون الأقرب للحصول على خدماته.

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صراع مع بايرن على ضم ثورجان هازارد

2018-12-17T21:09:47Z

دعم جديد للدكة؟

انضم ليفربول لسباق المهتمين بالحصول على خدمات ثورجان هازارد الشقيق الأصغر للاعب تشيلسي إيدين هازارد، وسط صراع مع بايرن ميونيخ وروما أيضاً.

وبحسب صحيفة كيكر فأن الريدز من المعجبين باللاعب الذي يواصل تألقه مع بروسيا مونشنغلادباخ، لدرجة أنه أصبح مطلباً لعديد من الأندية الآخرى مثل أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند.

يُذكر أن ثورجان نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 6 آخرين في 15 مباراة لعبها في الدوري الألماني حتى الآن.

هاري ويلسون قد يعود في يناير

2018-12-14T22:01:25Z

كلوب معجب بتطور اللاعب

لم ينفِ يورجن كلوب إمكانية استعادة خدمات اللاعب الويلزي هاري ويلسون في يناير المقبل، إن اضطرت الحاجة خاصةً مع تألقه اللافت للنظر برفقة ديربي كاونتي.

وفي المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد ألمح المدرب الألماني إلى أن وجود أي نقص في أجنحة الفريق قد يجبره على الاستعانة باللاعب ويلسون في يناير المٌقبل.

يُذكر أن فرانك لامبارد مدرب ديربي كاونتي كان قد سبق وأّكد أن ليفربول يملك خيار لقطع إعارة اللاعب متى شاء.

PAUL ELLIS

أولاس يتحدث مجدداً عن فقير

2018-12-14T21:58:56Z

ويفتش عن كواليس الصفقة

مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية في بداية عام 2019، عاد أولاس مالك ليون الفرنسي ليتحدث عن كواليس فشل انتقال نبيل فقير إلى ليفربول في الصيف الماضي.

ويؤمن أولاس أن حجة ركبة اللاعب ليست السبب الحقيقي وراء تغيير موقف الفريق الإنجليزي بشكل مفاجئ ومشيراً إلى أن الإتفاق لم يوجد بين الأطراف الثلاثة برمتها وليس بين الناديين فقط.

يُذكر أن فقير واصل تألقه مع ليون وقاد الفريق للتأهل إلى دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أن قاد فريقه للتعادل مع شاختار دونيستك في أوكرانيا بهدف لكل منهما.

ميلان مهتم بثنائي هجوم ليفربول

2018-12-12T22:14:41Z

ولكن كخيار ثاني!

يواصل فريق ميلان بحثه عن ضم مهاجم في يناير، وبعد أن نفى ليوناردو إمكانية التعاقد مع إبراهيموفيتش، حول الروسونيري أنظاره إلى ثنائي هجوم ليفربول.

ولكن طبقاً لكالتشيو ميركاتو فأن أوريجي وستوريدج المطلوبين من قبل ميلان هُم مجرد خيار ثاني في حال فشل الفريق في التعاقد مع المخضرم كوالياريلا مهاجم سامبدوريا.

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ليفربول مهتم بلاعب وسط برايتون

2018-12-12T22:10:51Z

جروس يدخل اهتمامات كلوب

أبدى فريق ليفربول اهتماماً مفاجئاً بلاعب برايتون جروس في ظل بحث الريدز عن صانع ألعاب منذ رحيل كوتينيو وفشل صفقة نبيل فقير في الصيف الماضي.

وبحسب دايلي ميرور فأن العملاق الإنجليزي مستعد لدفع 15 مليون للتعاقد مع جروس والذي كان كلوب يتابعه منذ أن كان هو مدرباً لدورتموند وباسكال لاعباً لإنغولشتات.

يُذكر أن جروس في أول مواسمه في الدوري الإنجليزي نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 8 آخرين، وتمت مكافئته على ذلك بتجديد عقده لأربع سنوات.

هيرتا برلين يرغب بضم جروجيتش نهائياً

2018-12-10T20:13:10Z

مدرب هيرتا منبهر للغاية بالصربي

يُمني دارداي مدرب هيرتا برلين النفس بالتمكن من ضم جروجيتش نهائياً بعد انتهاء إعارته مع ليفربول والتي تمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

ووصف دارداي اللاعب الصربي بأنه أفضل لاعب وسط في الفريق في أخر عشرين عاماً، لذا يجب على الإدارة أن تبذل كل ما بوسعها من أجل ضمه بشكل نهائي.

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