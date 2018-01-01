ولكن ليفربول يفضل بقاءه في إنجلترا

على الرغم أن البعض توقع أن هدفه في مباراة الديربي سيحيي مسيرته مع ليفربول، ولكن لازال الخيار الأقرب للاعب البلجيكي هو الرحيل عن صفوف الفريق في يناير المُقبل.

وبحسب بعض المصادر فأن جالاطة سراي مهتم بضم اللاعب على سبيل الإعارة ولكن من المتوقع أن يرفض ليفربول العرض لأنه يفضل بقاء مهاجمه في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يجعل ولفرهامبتون الأقرب للحصول على خدماته.