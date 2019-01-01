يتجه ناثانيل كلاين إلى البقاء في صفوف ليفربول في الموسم المقبل، على الرغم أن التوقعات كانت تشير إلى رحيل اللاعب عن الفريق هذا الصيف.

يبدو أن كلاين أقرب للبقاء من المغادرة، مع اعتماد يورجن كلوب على آرنولد فقط كظهير أيمن، والحاجة للاستعانة بجو جوميز في مركز قلب الدفاع، سيكون ناثانيل في حسابات يورجن للموسم المقبل.