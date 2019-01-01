لا يمانع ليفربول ببيع لاعبه الناشئ "إيجاريا" الذي تمت إعارته في الصيف الماضي إلى رينجرز الأسكتلندي ومن ثم ريدينج في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

أفادت مصادر ليفربول إيكو بأن إيجاريا خرج من حسابات يورجن كلوب لذا لم يتم استدعائه لتحضيرات الموسم المقبل، ويجذب اهتمام كلا من برينتفورد وريدينج، ويطلب الريدز 3 مليون جنيه إسترليني فقط من أجل الموافقة على أي عرض له.