داييل ستوريدج يقترب من الدوري التركي
اقترب مهاجم ليفربول السابق "دانييل ستوريدج" من إيجاد فريقه الجديد الذي سيقوم بتمثيل صفوفه في الموسم المقبل، بعد نهاية عقده مع الريدز بشكل مثالي عقب الفوز بدوري أبطال أوروبا.
بحسب بعض المصادر التركية، فأن فريق فناربخشة مصمم على التعاقد مع ستوريدج من أجل تدعيم هجومه، ليجاور لاعب ليفربول السابق والمدافع السلوفاكي "سكرتل"
إيتو يتمنى انتقال صلاح من ليفربول لبرشلونة
النجم الكاميروني يرى أن الكامب نو هو المكان الأمثل لصلاح
حث النجم الكاميروني صامويل إيتو محمد صلاح على ترك ليفربول والانضمام لناديه السابق برشلونة في سوق انتقالات الصيف الحالي، حيث أنه يرى أن طريقة لعب البلاوجرانا مناسبة جداً لإمكانيات الفرعون المصري.
ويخوض صاحب الـ27 عاماً كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر في هذه الأثناء، وبالرغم من فوزه بدوري أبطال أوروبا مع الريدز، إلا أن نجم الإنتر السابق يرغب في رؤية نجم آنفيلد في الفريق الكتلوني.
وقال إيتو: "أعلم طريقة لعب برشلونة واعتقد أنها ستكون ملائمة له"، وأضاف: "إذا امتلك الفرصة للعب في الدوري الأفضل في العالم - يقصد الدوري الإسباني - سيكون عليه التوقيع مع برشلونة".
ريال بتيس مهتم بضم البلجيكي ديفوك أوريجي
يرغب فريق ريال بتيس بالتعاقد مع "ديفوك أوريجي" بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والذي ساهمت أهدافه في حسم اللقب لصالح الريدز، بعد أن تألق في نصف النهائي ضد برشلونة والنهائي ضد توتنهام.
طبقاً لصحيفة "إستاديو ديبورتيفو" فأن الفريق الأندلسي يستعد للانقضاض على البلجيكي إذا لم يجدد عقده مع ليفربول، حيث يرغب الفريق الإنجليزي بتمديد تعاقده بعد تألقه في الشهور الأخيرة.
لاعب الوسط الشاب ريكيم هاربر ضمن إهتمامات ليفربول
وكان اللاعب قد أنهى تعاقده مع فريقه السابق بعد إنتهاء مدة عقدة البالغة سنتين والتي بدأت في صيف 2017 وتنهتي في الصيف الحالي نظراً لعدم قبول اللاعب لعروض التجديد من وست بروميتش.
سبورتينج لشبونة يتقدم سباق ضم كاماتشو
حسب تصريحات والده
أكد والد "كاماتشو" ظهير أيمن رديف ليفربول بأن ابنه في مفاوضات مع سبورتينج لشبونة، وأن مصير اللاعب سيتحدد خلال أسبوع على الأقل بعد أن يقرر اللاعب مستقبله.
حيث صّرح قائلاً: سبورتينج لشبونة في وضع جيد للغاية، لقد عبروا عن اهتمامهم ولكن اللاعب لديه عقد مع ليفربول، لقد تحدثوا مع النادي وسنعرف القرار قريباً.
ليفربول يفوت فرصة التعاقد مع برونو فيرنانديز
بعد أن تم عرضه عليهم
رفض ليفربول فرصة التوقيع مع البرتغالي "برونو فيرنانديز" لاعب سبورتينج لشبونة والذي ألمح في وقت سابق بأنه يفضل اللعب للريدز على حساب مانشستر سيتي.
طبقاً لمصادر دايلي ميل، فأن لشبونة عرضوا لاعبهم على عدة أندية في الدوري الإنجليزي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وكان ليفربول من بين الأندية التي رفضت العرض.
أستون فيلا مهتم بضم ريان كينت
بعد تألقه مع رينجرز
أبدى أستون فيلا العائد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز اهتماماً بالتعاقد مع ريان كينت جناح ليفربول، والذي أُعير في الموسم الماضي لصفوف رينجرز جلاسكو الأسكتلندي.
طبقاً لمصادر موقع" سكوتزاين" فأن الفيلانز على استعداد لشراء اللاعب بصفة نهائية وليس إعارته مثل رينجرز، ولكن يظل اللعب تحت قيادة جيرارد هو الخيار المفضل لكينت، بعد أن فاز معه بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الأسكتلندي الموسم الماضي.
كلاين يرغب بالعودة مجدداً لفريق كريستال بالاس
الذي بدأ مسيرته معه
يرغب الإنجليزي "ناثانيل كلاين" ظهير أيمن ليفربول بالعودة مجدداً إلى صفوف كريستال بالاس ذلك الفريق الذي بدأ مسيرته معهم، قبل أن تنفجر قدراته مع الساوث.
طبقاً لموقع "فوتبول إنسايدر" فأن كلاين أبلغ رغبته لأصدقائه المقربين منه، خاصةً وأنه يعول على اقتراب رحيل بيساكا وانتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد من أجل ضمان اللعب كأساسي.
ليفربول يراقب "فيبرو" ظهير أيسر ريال بتيس
بديل لروبيرتسون؟
يبحث ليفربول في سوق الانتقالات الحالي عن بديل للأسكتلندي روبيرتسون، خاصةً مع انتهاء عقد الإسباني ألبيرتو مورينو ورحيله عن الفريق مجاناً.
طبقاً لبعض التقارير الواردة من إسبانيا، فأن كلوب معجب بلاعب ريال بتيس "فيبرو" والذي يلقى اهتماماً من ريال مدريد أيضاً وتقدر قيمته بحوالي 45 مليون يورو.
هل يعيد ليفربول لاعبة الغائب منذ عام ونص؟
فيليبي كوتينيو
إتجاه لإعارة الصربي جروجيتش مجدداً
ما مصيره مع ليفربول؟
يرغب ليفربول بإعارة الصربي ماركو جروجيتش مجدداً، كما لو أن يورجن كلوب لازال غير مقتنع بأنه جاهز للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.
بعد أن أُعير في الموسم الماضي لصفوف هيرثا برلين ومن قبله إلى كارديف في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، وبحسب مصادر دايلي ميل، فأن الريدز لن يضموا اللاعب لتحضيرات الموسم لأنه خارج حسابات يورجن.
مبابي يثير الجدل بتصريحاته حول ليفربول
هل يحدث المستحيل؟
أثار كيليان مبابي المثير من الجدل حول ليفربول هذا الصيف، بعد تصريحاته التي أفصح فيها عن إعجابه بالفريق الحالي بشدة بعد تتويجهم بلقب دوري أبطال أوروبا.
عندما وجه له إحدى المذيعين سؤالاً حول الفريق الذي سيختاره إذا ما كان لديه مباراة واحدة في لعبة فيفا، فأجاب ليفربول.. هل هي مغازلة من نجم باريس سان جيرمان للريدز؟ خاصةً وأن كلوب من أشد المعجبين به؟
ديفوك أوريجي ليس للبيع هذا الصيف
بعد ملاحم الموسم الماضي
أشارت صحيفة "the Mirror" أن ليفربول لا ينوي التخلي عن المهاجم البلجيكي ديفوك اوريجى في الانتقالات الصيفية الحالية، وكانت إدارة النادي قد تلقت أكثر من عرض للاعب الشاب الذي أظهر أداءاً رائعاً في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
وتُشير بعض التقارير من من أن هذا القرار من القرارات التي تُعد عائق كبير للنادي حيث لم يتم حتى الآن تجديد عقد اللاعب، وهذا ما يهدد بفقدان اللاعب دون أي عائد بعد انتهاء عقدة في 2020 إذا ما استطاع النادي الوصول لاتفاق جيد مع اللاعب وتجديد عقده.
مكارثي أحدث المطلوبين في ليفربول من ساوثامبتون
ليفربول يعود لفريقه المفضل مجدداً
يبدو أن ليفربول لن يكف عن إبداء رغبته في التعاقد مع لاعبي ساوثامبتون، بعد أن ربطته التقارير بلاعب جديد هذا الصيف وهو الحارس مكارثي الذي يسعى الريدز لضمه بحسب أخر التقارير.
حيث تشير مصادر "ستاندرد سبورت" إلى أن ليفربول يرغب بالتعاقد مع مكارثي من أجل تعويض الرحيل المحتمل للبلجيكي سيمون مينيوليه، الذي لم يفارق الدكة منذ التعاقد مع البرازيلي آليسون.
كاماتشو يقترب من الرحيل عن ليفربول
بين سبورتينج لشبونة وشالكة!
اقترب البرتغالي "رافائيل كاماتشو" لاعب رديف ليفربول من الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي، بسبب رغبته في الحصول على فرصته كأساسي مع الفريق الأول وهو ما يعد صعباً للغاية في ظل تألق آرنولد.
وطبقاً لمصادر صحيفة كيكر الألمانية فأن اللاعب يبدو قريباً من الانضمام لصفوف شالكة الذي يدربه "فاجنر" صديق كلوب ومدرب هادرسفيلد السابق، ولكنه يواجه منافسة من لشبونة على ضمه.