أخبار انتقالات ليفربول | ثقة ببقاء أوريجي ورسمياً.. كاماتشو للشبونة

يثق فريق ليفربول في قدرته على إقناع البلجيكي "ديفوك أوريجي" بالبقاء بين صفوف الفريق وعدم الرحيل، بعد أن أنهى الموسم الماضي بصورة مثالية وساهم في التتويج بدوري أبطال أوروبا.

حيث أشارت مصادر "فوتبول إنسايدر" بأن كلوب تدخل في المفاوضات وتحدث مع اللاعب في إجازته من أجل إقناعه بتجديد عقده، وهو ما قد يساهم كثيراً في التجديد.