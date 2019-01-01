عكس ما أُثير سابقاً

قام يورجن كلوب بدحض الشائعات التي أفادت باقتراب ليفربول من التعاقد مع الإيطالي لورينزو إنسيني جناح نابولي حسبما أشارت العديد من التقارير في الفترة الأخيرة.

وفي المؤتمر الصحفي لمباراة هادرسفيلد صّرح قائلاً: لن نتعاقد مع لورينزو إنسيني، هو لاعب رائع جداً ولكن لديه عقد طويل جداً مع نابولي، هو لن يحاول ذلك حتى.