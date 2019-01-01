اقترب هاري ويلسون من الرحيل عن ليفربول على سبيل الإعارة مرة آخرى، ولكنه سيشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل بعد أن اقترب بورنموث من التعاقد معه، على الرغم من رفض عرض مسبق من نيوكاسل لاستعارته.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن الفريق الساحلي سيتعاقد مع ويلسون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، دون وجود أي خيار للشراء، بسبب إيمان كلوب بأن الويلزي يملك مستقبلاً مع الريدز.

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