الملكي يفكر في عقد صفقة تباديلة مع ليفربول

نقلت توكسبورت عن اكسبريس أن ريال مدريد يفكر في عقد صفقة تبادلية مع ليفربول، يضم بموجبها ساديو ماني مقابل التخلي عن أسينسيو في سوق انتقالات الصيف الحالي.

وكان المدرب يورجن كلوب قد عبر عن اهتمامه بضم الإسباني في وقتٍ لاحق، لكن الشرط الجزائي الكبير المتواجد في عقده والبالغ 500 مليون يورو حال بين المدرب الألماني ونجم الملكي.