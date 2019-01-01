آلان يقترب من فلومينيسي
على سبيل الإعارة
اقترب لاعب وسط ليفربول آلان دي سوزا من الانتقال إلى فلومينيسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، من أجل الحصول على فرصته للعب كأساسي لمواصلة تطوره.
وتعد هذه الإعارة هي السادسة له منذ انضمامه للريدز، حيث يعاني اللاعب من صعوبة الحصول على رخصة عمل في إنجلترا وهو ما يجبر ليفربول على إعارته بكثرة، وأخرها كان مع فرانفكورت الألماني.
ديدا ينهال بالمديح على آليسون
ويصنفه من الأفضل
انهال الحارس الأسطوري ديدا ولاعب ميلان السابق بالمديح على مواطنه البرازيلي بيكر آليسون والذي انضم لليفربول في الصيف الماضي في صفقة قياسية.
وصرح ديدا قائلاً: استطيع أن أرى قدراته المميزة منذ بداية مسيرته، شخصية آليسون تمنح الكثير من الثقة لبقية زملائه، هو واحد من أقوى حراس المرمى في العالم في الوقت الحالي.
ماركوفيتش يتوجه بالشكر للجماهير
بعد رحيله لفولام
توجه الصربي لازار ماركوفيتش بالشكر إلى جماهير ليفربول عقب إتمام رحيله إلى فريق فولام في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.
وعلق ماركوفيتش على رحيله في صفحته الرسمية على تويتر قائلاً: تشرفت بأن أكون جزءاً من هذا النادي الأسطوري، شكراً جزيلاً لكل شخص في النادي، إنه من دواعي سروري، مع أطيب الأمنيات بالتوفيق.
يُذكر أن ماركوفيتش كان قد رحل إلى فولام في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات بصفة مجانية وذلك لمدة 6 أشهر.
عرض رسمي لضم لورينزو إنسيني
كلوب معجب بجناح نابولي
دخل ليفربول في مفاوضات مع نابولي من أجل الجناح الإيطالي لورينزو إنسيني والذي يعد يورجن كلوب من أبرز المعجبين بقدراته.
وبحسب صحيفة لا ريبوبليكا فأن الريدز تقدموا بعرض رسمي قيمته 60 مليون يورو ولكن طبقاً لنفس التقرير دي لاورينتس لن يبيعه بما يقل عن 150 مليون.
فرصة ليفربول في ضم تونالي ضئيلة
الأفضلية للطليان!
على الرغم من الاهتمام الجاد من قبل ليفربول بضم تونالي لاعب وسط بريشيا ومراقبة اللاعب عدة مرات للوصول على مدى تطوره ولكن فرصة التعاقد معه ضئيلة.
هذا ما أشارت له مصادر موقع بي إس بي إن والذي ألمح إلى أن الأفضلية للأندية الإيطالية وفي مقدمتهم كل من الإنتر ويوفنتوس.
ليفربول مهتم بالتعاقد مع المدافع أوبامينكو
في صراع مع بعض الكبار
انضم ليفربول إلى سباق ضم المدافع أوبامينكو لاعب لايبزيج الألماني والذي يجذب انتباه العديد من أكبر الأندية الأوروبية بسبب موهبته الكبيرة.
وبحسب صحيفة آس فأن الريدز من بين عدة أندية مهتمة باللاعب وهي برشلونة، مانشستر يونايتد وريال مدريد بسبب حاجة هذا الرباعي إلى ضم مدافع جديد.
ماركوفيتش مطلوب في الدوري المكسيكي
هل يرحل أخيراً؟
لا يملك اللاعب الصربي لازار ماركوفيتش أي مستقبل مع ليفربول، ومع ذلك فشل النادي الإنجليزي أكثر من مرة في تسويق اللاعب من أجل بيعه.
برغم ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة ولكن جناح بنفيكا السابق جذب أنظار فريق كلوب أمريكا المكسيكي، ولكنه ليس من المؤكد أن يكون هناك تحرك لضمه في الشهر الحالي.
بايرن يتصدر سباق ضم فيرنر
متفوقاً على ليفربول
يتصدر بايرن ميونخ سباق التوقيع مع الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني، والمطلوب من قبل عدة أندية أبرزها دورتموند وليفربول.
وبحسب بعض المصادر الألمانية، فأن البافاري هو المفضل للتوقيع مع فيرنر على الرغم أن لايبزيج يفضل بيعه خارج ألمانيا.