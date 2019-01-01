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أخبار انتقالات ليفربول | ليستر يتراجع عن ضم ويلسون، والصراع حول رابيو يتجدد!

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

محدث
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PAUL ELLIS

ليفربول يصارع مجدداً لضم رابيو

2019-03-08T20:48:58Z

بعد انسحاب برشلونة

شجع فشل المفاوضات بين برشلونة والفرنسي أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان بعض الأندية على محاولة ضمه مجدداً ومن بينهم ليفربول.

وبحسب بعض المصادر الفرنسية فأن الريدز يعد واحداً من ثلاثة أندية في مفاوضات مع رابيو بالإضافة إلى مانشستر سيتي وتوتنهام.

يُذكر أن رابيو الذي سيكون متاحاً مجاناً في الصيف المقبل يشترط الحصول على راتب سنوي يقدر بمبلغ 8.5 مليون جنيه إسترليني.

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ليستر يتراجع عن فكرة ضم ويلسون

2019-03-08T20:45:24Z

على سبيل الإعارة

تراجع فريق ليستر عن التعاقد مع الويلزي هاري ويلسون لاعب ليفربول المُعار إلى صفوف ديربي كاونتي وذلك بعد أن أبدى الفريق اهتماماً كبيراً بالتعاقد معه في الأونة الأخيرة.

وبحسب ما ذكرته مصادر النسخة الإنجليزية من موقع جول فأن السبب في ذلك يعود إلى التوقيع مع براندن رودجرز والذي لا يفضل التعاقد مع اللاعب.

فرانكفورت قد يعيد كاريوس للدوري الألماني

2019-03-06T21:24:09Z

في الصيف المُقبل

يرغب فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني باستغلال الظروف الاقتصادية التي يمر بها فريق بشكتاش التركي من أجل التعاقد مع حارس مرماه "كاريوس" المُعار من فريق ليفربول.

وطبقاً لبعض المصادر التركية، فأن فرانكفورت يرغب بقوة في استعارة اللاعب من الريدز خاصةً وأن كاريوس لا يمنع بترك الفريق بسبب عدم حصوله على راتب عالي كما يشير التقرير.

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ليفربول يصعد اهتمامه بضم إيسكو

2019-03-06T21:21:07Z

مع تجاهل ريال مدريد له

قام ليفربول بتصعيد اهتمامه بضم إيسكو صانع ألعاب ريال مدريد خاصةً مع تجاهل المدرب الأرجنتيني سولاري له منذ أن تم تعيينه خلفاً للمدرب جولين لوبتيجي.

وبحسب مصادر صحيفة توتو سبورت فأن الريدز انضموا للصراع على ضم إيسكو بقوة ولكن بجانب وجود منافسة من طرفي مدينة مانشستر.

ستوريدج مطلوب في ريال بتيس

2019-02-20T18:24:47Z

بسبب تجاهل كلوب له

يبدو أن أيام المهاجم الإنجليزي دانيال ستوريدج في ليفربول باتت معدودة خاصةً مع قلة مشاركاته برغم جاهزيته البدنية وقلة إصاباته في الفترة الأخيرة.

وطبقاً لمصادر فرانس فوتبول فأن ريال بتيس الإسباني هو أحدث الأندية الراغبة بالتعاقد مع مهاجم تشيلسي السابق، خاصةً وأن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي ولا توجد أي نية للتجديد له.

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ليفربول يجدد اهتمامه بضم برونو فيرنانديس

2019-02-20T18:22:28Z

إذا قرر لشبونة بيعه

جدد ليفربول اهتمامه بضم البرتغالي برونو فيرنانديس لاعب وسط سبورتينج لشبونة، سعياً لضم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وبحسب مصادر "كورييري دي مانا" فأن الريدز يترقبون موقف اللاعب مع فريقه، خاصةً وأن الاهتمام بالتعاقد معه قديم مع رغبة من قبل مسئولي الحمر بتخفيض المبلغ المطلوب من قبل إدرة سبورتينج للتفريط في اللاعب.

اهتمام حقيقي من ليفربول بضم فيرنر

2019-02-15T20:49:53Z

بحسب المصادر المقربة

أفادت بعض المصادر المقربة من فريق ليفربول على اهتمام الفريق الإنجليزي بالتعاقد مع تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني في الفترة المقبلة.

هذا ما أشارت إليه مصادر صحيفة ليفربول إيكو والتي أكدت أن الريدز يراقبوا اللاعب عن كثب وقد يتحركوا لضمه في الصيف القادم.

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صلاح مطلوب في يوفنتوس الإيطالي

2019-02-15T20:47:35Z

الصيف المقبل

أشارت بعض التقارير الإيطالية إلى وجود اهتمام حقيقي من طرف يوفنتوس للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في الصيف المقبل.

وطبقاً لما ذكرته صحيفة توتو سبورت فأن البيانكونيري يضع صلاح هدفاً له من أجل تعويض الرحيل المحتمل للنجم الأرجنتيني باولو ديبالا.