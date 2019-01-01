على سبيل الإعارة

تراجع فريق ليستر عن التعاقد مع الويلزي هاري ويلسون لاعب ليفربول المُعار إلى صفوف ديربي كاونتي وذلك بعد أن أبدى الفريق اهتماماً كبيراً بالتعاقد معه في الأونة الأخيرة.

وبحسب ما ذكرته مصادر النسخة الإنجليزية من موقع جول فأن السبب في ذلك يعود إلى التوقيع مع براندن رودجرز والذي لا يفضل التعاقد مع اللاعب.