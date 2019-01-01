فرانكفورت قد يعيد كاريوس للدوري الألماني
في الصيف المُقبل
يرغب فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني باستغلال الظروف الاقتصادية التي يمر بها فريق بشكتاش التركي من أجل التعاقد مع حارس مرماه "كاريوس" المُعار من فريق ليفربول.
وطبقاً لبعض المصادر التركية، فأن فرانكفورت يرغب بقوة في استعارة اللاعب من الريدز خاصةً وأن كاريوس لا يمنع بترك الفريق بسبب عدم حصوله على راتب عالي كما يشير التقرير.
ليفربول يصعد اهتمامه بضم إيسكو
مع تجاهل ريال مدريد له
قام ليفربول بتصعيد اهتمامه بضم إيسكو صانع ألعاب ريال مدريد خاصةً مع تجاهل المدرب الأرجنتيني سولاري له منذ أن تم تعيينه خلفاً للمدرب جولين لوبتيجي.
وبحسب مصادر صحيفة توتو سبورت فأن الريدز انضموا للصراع على ضم إيسكو بقوة ولكن بجانب وجود منافسة من طرفي مدينة مانشستر.
ستوريدج مطلوب في ريال بتيس
بسبب تجاهل كلوب له
يبدو أن أيام المهاجم الإنجليزي دانيال ستوريدج في ليفربول باتت معدودة خاصةً مع قلة مشاركاته برغم جاهزيته البدنية وقلة إصاباته في الفترة الأخيرة.
وطبقاً لمصادر فرانس فوتبول فأن ريال بتيس الإسباني هو أحدث الأندية الراغبة بالتعاقد مع مهاجم تشيلسي السابق، خاصةً وأن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي ولا توجد أي نية للتجديد له.
ليفربول يجدد اهتمامه بضم برونو فيرنانديس
إذا قرر لشبونة بيعه
جدد ليفربول اهتمامه بضم البرتغالي برونو فيرنانديس لاعب وسط سبورتينج لشبونة، سعياً لضم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.
وبحسب مصادر "كورييري دي مانا" فأن الريدز يترقبون موقف اللاعب مع فريقه، خاصةً وأن الاهتمام بالتعاقد معه قديم مع رغبة من قبل مسئولي الحمر بتخفيض المبلغ المطلوب من قبل إدرة سبورتينج للتفريط في اللاعب.
اهتمام حقيقي من ليفربول بضم فيرنر
بحسب المصادر المقربة
أفادت بعض المصادر المقربة من فريق ليفربول على اهتمام الفريق الإنجليزي بالتعاقد مع تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني في الفترة المقبلة.
هذا ما أشارت إليه مصادر صحيفة ليفربول إيكو والتي أكدت أن الريدز يراقبوا اللاعب عن كثب وقد يتحركوا لضمه في الصيف القادم.
صلاح مطلوب في يوفنتوس الإيطالي
الصيف المقبل
أشارت بعض التقارير الإيطالية إلى وجود اهتمام حقيقي من طرف يوفنتوس للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في الصيف المقبل.
وطبقاً لما ذكرته صحيفة توتو سبورت فأن البيانكونيري يضع صلاح هدفاً له من أجل تعويض الرحيل المحتمل للنجم الأرجنتيني باولو ديبالا.
آلان يقترب من فلومينيسي
على سبيل الإعارة
اقترب لاعب وسط ليفربول آلان دي سوزا من الانتقال إلى فلومينيسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، من أجل الحصول على فرصته للعب كأساسي لمواصلة تطوره.
وتعد هذه الإعارة هي السادسة له منذ انضمامه للريدز، حيث يعاني اللاعب من صعوبة الحصول على رخصة عمل في إنجلترا وهو ما يجبر ليفربول على إعارته بكثرة، وأخرها كان مع فرانفكورت الألماني.
ديدا ينهال بالمديح على آليسون
ويصنفه من الأفضل
انهال الحارس الأسطوري ديدا ولاعب ميلان السابق بالمديح على مواطنه البرازيلي بيكر آليسون والذي انضم لليفربول في الصيف الماضي في صفقة قياسية.
وصرح ديدا قائلاً: استطيع أن أرى قدراته المميزة منذ بداية مسيرته، شخصية آليسون تمنح الكثير من الثقة لبقية زملائه، هو واحد من أقوى حراس المرمى في العالم في الوقت الحالي.