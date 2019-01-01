في الصيف المُقبل

يرغب فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني باستغلال الظروف الاقتصادية التي يمر بها فريق بشكتاش التركي من أجل التعاقد مع حارس مرماه "كاريوس" المُعار من فريق ليفربول.

وطبقاً لبعض المصادر التركية، فأن فرانكفورت يرغب بقوة في استعارة اللاعب من الريدز خاصةً وأن كاريوس لا يمنع بترك الفريق بسبب عدم حصوله على راتب عالي كما يشير التقرير.