انضم ريال سوسيداد لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع النرويجي "مارتن أوديجارد" الذي تألق مع فريق فيتسه بشكل كبير في الموسم الماضي عندما أُعير للفريق الهولندي، مما جعله مطلوباً لدى عدة أندية.

بحسب إحدى الصحف المقربة من الفريق الباسكي، فأن سوسيداد ينتظر رد ريال مدريد من أجل أن يتم إعارته لصفوفهم لمدة عامين.