يبدو أن طريق مغادرة جاريث بيل من ريال مدريد في سوق الانتقالات الحالي مسدود حتى الآن، بعد أن فشل في العثور على أي عرض من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أشارت مصادر كواترو أن الملكي قد يأس من إمكانية بيع الويلزي في الصيف الحالي، لذا يفكر جيداً في التخلص منه في يناير المُقبل.