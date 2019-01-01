صفقة تبادلية بين برشلونة وباريس سان جيرمان تلوح في الأفق
البلاوجرانا يعرض على باريس سان جيرمان 100 مليون يورو بالإضافة لكوتينيو لضم نيمار
أشارت العديد من التقارير إلى أن برشلونة ينوي إبرام صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، ينتقل بموجبها فيليبي كوتينيو للعاصمي الفرنسي وينضم نيمار للكامب نو مقابل 100 مليون يورو.
ويسعى العملاق الكتالوني إلى استعادة نجمه السابق في سوق انتقالات الصيف الحالي، وهو ما قبله البرازيلي الدوري بأريحية شديدة، لكن لن يكون الأمر سهلاً خاصةً في ظل اهتمام الغريم التقليدي ريال مدريد بنجم السليساو، وعزمه التقدم بعرض كبير من أجل ضمه.
بنزيمة يصب الوقود على نار شائعات انضمام نيمار
هل أعلن بنزيمة انضمام البرازيلي لريال مدريد بشكلٍ غير رسمي؟
صب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الوقود على نار شائعات انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، وذلك بنشره صورة على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام تجمعه بالبرازيلي الدولي.
ارتبط نجم السليساو بالعودة إلى بيته القديم برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكن بعد الصورة التي تجمعه بنجم الميرينجي الأول هل تحولت وجهته إلى سانتياجو بيرنابيو شره الصفقات في الميركاتو الحالي؟
نيمار لا يرغب في العودة لباريس سان جيرمان
اللاعب البرازيلي يعلن الحرب على العاصمي الفرنسي
ادعت سبانيش بابليكيشن سبورت أن نجم باريس سان جيرمان لا يريد العودة إلى ناديه الحالي في فترة الإعداد للموسم الجديد، وأنه يسعى للخروج منه إلى أي وجهة محتملة أخرى.
ارتبط البرازيلي الدولي بقوة بالعودة للدوري الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يحظى بصراع قوي بين قطبي الليجا برشلونة وريال مدريد.
ريال مدريد يفضل بوجبا على إيريكسين
الملكي يضع الفرنسي على قمة أولوياته في الميركاتو
حدد ريال مدريد هدفه الأول لتدعيم خط الوسط في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهو نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا الذي عبر عن رغبته في الرحيل عن أولد ترافورد هذا الصيف.
يهتم البلانكوس أيضاً بنجم توتنهام كريستيان إيريكسين، لكن المدرب زين الدين زيدان يفضل مواطنه على وصيف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لذا سيتحرك الملكي بقوة نحوه خاصةً أن اللاعب مطلوب بقوة في فريقه السابق يوفنتوس.
ميلان يعلق مفاوضاته مع ريال مدريد
بحسب كالتشيو ميركاتو، علق ميلان مفاوضاته مع ريال مدريد من أج عقد أكثر من صفقة لتدعيم الفريق الموسم القادم.
ويعتبر داني سيبايوس هو الهدف الأول للروسونيري من العملاق الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه ليس الوحيد المستهدف من قبل الديافولو من الملكي في هذا الميركاتو، فهناك اهتمام كبير أيضاً بخاميس رودريجيز القريب جداً من نابولي، والمهاجم بورخا مايورال.
كيلور نافاس ضمن أهتمامات بنفيكا البرتغالي
كاسيميرو كلمة السر في صفقة نيمار
أصبح خروج نيمار من باريس سان جيرمان وشيكاً ولا توجد إلا وجهتين محتملتين هما ريال مدريد وبرشلونة، وبحسب التقارير فإن إدارة الفريق العاصمي الفرنسي لن تفرط في اللاعب بأقل من المبلغ الذي اشترته به في 2017 وهو 222 مليون يورو.
لكن صحيفة الديلي ميل نقلت عن ماركا أن مطالب الإدارة الباريسية المادية قد تنخفض إذا انضم النجم البرازيلي لريال مدريد، حيث أن حامل لقب الدوري الفرنسي يسعى بقوة لتعويض تياجو موتا الذي اعتزل الصيف الماضي بكاسيميرو نجم وسط الميرينجي، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى تخفيض ثمن نيمار مقابل الحصول على خدمات مواطنه.
ريال مدريد يضحي بنجمه المستقبلي من أجل إيريكسين
يرغب الملكي في ضم متوسط الميدان إيريكسين ولو كلفه الأمر خسارة سيبايوس الذي يراه الكثيرون أحد المواهب الواعدة في الكرة الإسبانية
أكدت صحيفة الصن البريطانية أن ريال مدريد يجهز عرضاً لتوتنهام من أجل ضم كريستيان إيريكسين المطلوب بقوة من زين الدين زيدان، وبحسب التقرير فإن الملكي مستعد لدفع 45 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى إدخال الواعد داني سيبايوس في الصفقة من أجل إقناع إدارة السبيرز.
أشارت تقارير عديدة في الفترة الأخيرة إلى أن الدنماركي الدولي يسعى لترك الشمال اللندني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، خاصةً انه لن يصل لاتفاق لتجديد عقده مع وصيف دوري أبطال أوروبا، وهي نفس الظروف التي يمر بها صاحب الـ22 عاماً الذي يرى أن فرصه في سانتياجو بيرنابيو تكاد تكون منعدمة، وأنه لا مفر له عن الخروج لإيجاد فرصة للعب.
يوفنتوس يخطط لإعادة بوجبا رغم اهتمام ريال مدريد
أكدت مصادر مطلعة بالدوري الإيطالي أن يوفنتوس يستعد للانقضاض على نجمه السابق بول بوجبا لاستعادته من مانشستر يونايتد، وذلك قبل تحرك ريال مدريد نحوه بناءً على الرغبة الملحة من زين الدين زيدان بجمع الشمل مع مواطنه.
وبحسب المصادر فإن إدارة البيانكونيري جهزت عرضاً بقيمة 140 مليون يورو من أجل ضم صاحب الـ26 عاماً، والذي عبر في وقتٍ سابق عن رغبته في مغادرة الفريق الذي نشأ فيه بحثاً عن مستواه الذي تراجع منذ العودة لأولد ترافورد.
على الجانب الآخر، قالت صحيفة إيه بي سي أن ريال مدريد يدرس جلب بوجبا مقابل 125 مليون يورو، وإذا صحت هذه الأخبار فبالتأكيد سيكون فريق السيدة العجوز هو الأقرب لخطف متوسط الميدان الفرنسي