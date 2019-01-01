لا يرغب زين الدين زيدان بالتفريط في كيلور نافاس في سوق الانتقالات الحالي، مع وجود اهتمام من باريس سان جيرمان بضمه قبل أيام قليلة من نهاية الميركاتو.

أكد زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة بلد الوليد أنه لا يفكر في احتمالية رحيل نافاس، ويسعى لبقاء الكوستاريكي مع الفريق في الموسم المقبل.