يسعى الإنتر لاستغلال خروج بيل من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان من أجل التعاقد معه هذا الصيف، بطلب من "أنطونيو كونتي" المدير الفني الجديد للفريق.

حيث أكدت مصادر " ميدياست" أن وكيل أعمال اللاعب الويلزي تقابل مع مسئولي النيراتزوري في الآونة الأخيرة، ويسعى الفريق الإيطالي للتعاقد مع بيل على سبيل الإعارة بحوالي 15 مليون يورو!.