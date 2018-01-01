المطلوب بقوة من الريال

يسعى مانشستر سيتي للإبقاء على الموهبة الإسبانية براهيم دياز والذي يعد مطلوباً بقوة من قبل ريال مدريد الذي يحاول استغلال قلة مشاركاته من أجل التوقيع معه.

وبحسب صحيفة دايلي ريكورد فأن مانشستر سيتي لن يستسلم لرغبة دياز في عدم تجديد عقده، وسيحاول معه مرة آخيرة من أجل الحفاظ عليه.

يُذكر أن ريال مدريد في محادثات مع اللاعب من فترة، ويرغب بضمه في يناير بسعر بخس استغلالاً لاقتراب عقده على نهايته.