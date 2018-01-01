هازارد يغازل ريال مدريد مرة آخرى
كما هي العادة منذ مونديال روسيا
عاد البلجيكي إيدين هازارد ليغازل ريال مدريد مجدداً معبراً عن أمنيته القديمة بالانضمام للفريق الإسباني واللعب لصفوفه يوماً ما.
وبرغم ارتباطه بعقد مع تشيلسي ولكن هازارد لم يكف عن التصريح بأن حلمه هو اللعب في سانتياجو برنابيو، مُصرحاً أن رحيل زيدان لم يغير من رغبته باللعب للريال.
السيتي يحاول الإبقاء على دياز
المطلوب بقوة من الريال
يسعى مانشستر سيتي للإبقاء على الموهبة الإسبانية براهيم دياز والذي يعد مطلوباً بقوة من قبل ريال مدريد الذي يحاول استغلال قلة مشاركاته من أجل التوقيع معه.
وبحسب صحيفة دايلي ريكورد فأن مانشستر سيتي لن يستسلم لرغبة دياز في عدم تجديد عقده، وسيحاول معه مرة آخيرة من أجل الحفاظ عليه.
يُذكر أن ريال مدريد في محادثات مع اللاعب من فترة، ويرغب بضمه في يناير بسعر بخس استغلالاً لاقتراب عقده على نهايته.
يوفنتوس يفكر في ضم إيسكو
هل يجاور رونالدو مجدداً؟
يحاول فريق يوفنتوس الإيطالي استغلال معاناة إيسكو مع ريال مدريد في الوقت الراهن من أجل الانقضاض عليه والتوقيع معه بأقل سعر ممكن.
وبحسب بعض التقارير الصادرة من إيطاليا فأن البيانكونيري مهتم جدياً بالتوقيع مع صانع الألعاب الإسباني والذي لا يحظى بثقة المدرب سولاري حتى الآن.
رودريجو لن ينضم للريال في يناير
كما هو مُتفق عليه
نفى البرازيلي الواعد رودريجو لاعب سانتوس البرازيلي الشائعات التي تحدثت عن قطع إعارته وعودته للفريق في يناير المُقبل.
وفي حوار له مع صحيفة جازيتا سبورتيفا أشار اللاعب إلى أنه لا يتوقع انتقاله إلى الريال مبكراً، وأن ينضم لصفوف الفريق الإسباني في الصيف المُقبل كما هو مُتفق عليه.
يُذكر أن ريال مدريد كان قد توصل إلى إتفاق مسبق مع سانتوس على ضم صاحب ال17 عاماً بما يقرب من 45 مليون يورو.
بالاسيوس يضغط لإتمام انتقاله للريال
بحسب وكيل أعماله
يحاول الأرجنتيني بالاسيوس ممارسة كافة أنواع الضغوطات من أجل إرغام فريقه ريفر بليت على بيعه إلى ريال مدريد الذي يبدو مهتماً بالتعاقد معه.
هذا ما صرح به وكيل أعماله الذي أشار إلى أن موكله يأمل بأن تبدأ المفاوضات قريباً، ويتمنى من ريال مدريد أن يستغل تواجده في إسبانيا للعب إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس على ملعب سانتياجو برنابيو.
كوفاسيتش يقترب من الرحيل نهائياً
إلى تشيلسي الإنجليزي
يبدو أن الكرواتي كوفاسيتش في طريقه للرحيل نهائياً عن صفوف ريال مدريد، خاصةً مع وجود نية من الطرف الإنجليزي لتفعيل خيار شرائه.
وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو نقلاً عن دون بالون فأن سولاري في المقابل لا يمانع ببيع اللاعب، خاصةً وأنه لا يرى أن لاعب الإنتر السابق له مكان في تشكيلته الحالية.
إيسكو يُفكر في الرحيل عن ريال مدريد
مع تجاهل سولاري له
يفكر النجم الإسباني إيسكو جدياً في الرحيل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات المقبلة - إن أُتيحت الفرصة - وذلك بسبب قلة مشاركاته مؤخراً مع الفريق.
وأشارت بعض التقارير الإسبانية إلى أن استمرار سولاري على رأس القيادة الفنية قد يُعجل برحيل إيسكو الذي لا يعيش أفضل فتراته مع الفريق حالياً.
يُذكر أن عدة أندية كبيرة قد أبدت اهتمامها بضم إيسكو أبرزها على الإطلاق برشلونة ومانشستر سيتي.
اهتمام مفاجئ بضم آرون رامسي
خاصةً وأن عقده اقترب من نهايته
أبدى ريال مدريد اهتمامه بالتعاقد مع آرون رامسي لاعب آرسنال، خاصًة وأن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم تظهر أي نية للبقاء والتجديد.
وبحسب صحيفة ميرور فأن الملكي قد يتحرك بصورة مفاجئة من أجل ضم اللاعب الويلزي وربطت اهتمام المرينجي به باقتراب رحيل مودريتش إلى الإنتر الذي يبدو أنه لازال مُصمماً على ضم اللاعب الكرواتي.