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أخبار انتقالات ريال مدريد | السيتي يحاول الإبقاء على دياز، وهازارد يغازل الملكي مجدداً

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في شتاء 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحالي

محدث
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هازارد يغازل ريال مدريد مرة آخرى

2018-12-10T19:41:11Z

كما هي العادة منذ مونديال روسيا

عاد البلجيكي إيدين هازارد ليغازل ريال مدريد مجدداً معبراً عن أمنيته القديمة بالانضمام للفريق الإسباني واللعب لصفوفه يوماً ما.

وبرغم ارتباطه بعقد مع تشيلسي ولكن هازارد لم يكف عن التصريح بأن حلمه هو اللعب في سانتياجو برنابيو، مُصرحاً أن رحيل زيدان لم يغير من رغبته باللعب للريال.

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السيتي يحاول الإبقاء على دياز

2018-12-10T19:38:12Z

المطلوب بقوة من الريال

يسعى مانشستر سيتي للإبقاء على الموهبة الإسبانية براهيم دياز والذي يعد مطلوباً بقوة من قبل ريال مدريد الذي يحاول استغلال قلة مشاركاته من أجل التوقيع معه.

وبحسب صحيفة دايلي ريكورد فأن مانشستر سيتي لن يستسلم لرغبة دياز في عدم تجديد عقده، وسيحاول معه مرة آخيرة من أجل الحفاظ عليه.

يُذكر أن ريال مدريد في محادثات مع اللاعب من فترة، ويرغب بضمه في يناير بسعر بخس استغلالاً لاقتراب عقده على نهايته.

يوفنتوس يفكر في ضم إيسكو

2018-12-07T18:17:30Z

هل يجاور رونالدو مجدداً؟

يحاول فريق يوفنتوس الإيطالي استغلال معاناة إيسكو مع ريال مدريد في الوقت الراهن من أجل الانقضاض عليه والتوقيع معه بأقل سعر ممكن.

وبحسب بعض التقارير الصادرة من إيطاليا فأن البيانكونيري مهتم جدياً بالتوقيع مع صانع الألعاب الإسباني والذي لا يحظى بثقة المدرب سولاري حتى الآن.

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رودريجو لن ينضم للريال في يناير

2018-12-07T18:13:14Z

كما هو مُتفق عليه

نفى البرازيلي الواعد رودريجو لاعب سانتوس البرازيلي الشائعات التي تحدثت عن قطع إعارته وعودته للفريق في يناير المُقبل.

وفي حوار له مع صحيفة جازيتا سبورتيفا أشار اللاعب إلى أنه لا يتوقع انتقاله إلى الريال مبكراً، وأن ينضم لصفوف الفريق الإسباني في الصيف المُقبل كما هو مُتفق عليه.

يُذكر أن ريال مدريد كان قد توصل إلى إتفاق مسبق مع سانتوس على ضم صاحب ال17 عاماً بما يقرب من 45 مليون يورو.

بالاسيوس يضغط لإتمام انتقاله للريال

2018-12-05T22:18:22Z

بحسب وكيل أعماله

يحاول الأرجنتيني بالاسيوس ممارسة كافة أنواع الضغوطات من أجل إرغام فريقه ريفر بليت على بيعه إلى ريال مدريد الذي يبدو مهتماً بالتعاقد معه.

هذا ما صرح به وكيل أعماله الذي أشار إلى أن موكله يأمل بأن تبدأ المفاوضات قريباً، ويتمنى من ريال مدريد أن يستغل تواجده في إسبانيا للعب إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس على ملعب سانتياجو برنابيو.

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كوفاسيتش يقترب من الرحيل نهائياً

2018-12-05T22:16:16Z

إلى تشيلسي الإنجليزي

يبدو أن الكرواتي كوفاسيتش في طريقه للرحيل نهائياً عن صفوف ريال مدريد، خاصةً مع وجود نية من الطرف الإنجليزي لتفعيل خيار شرائه.

وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو نقلاً عن دون بالون فأن سولاري في المقابل لا يمانع ببيع اللاعب، خاصةً وأنه لا يرى أن لاعب الإنتر السابق له مكان في تشكيلته الحالية.

إيسكو يُفكر في الرحيل عن ريال مدريد

2018-12-03T20:02:32Z

مع تجاهل سولاري له

يفكر النجم الإسباني إيسكو جدياً في الرحيل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات المقبلة - إن أُتيحت الفرصة - وذلك بسبب قلة مشاركاته مؤخراً مع الفريق.

وأشارت بعض التقارير الإسبانية إلى أن استمرار سولاري على رأس القيادة الفنية قد يُعجل برحيل إيسكو الذي لا يعيش أفضل فتراته مع الفريق حالياً.

يُذكر أن عدة أندية كبيرة قد أبدت اهتمامها بضم إيسكو أبرزها على الإطلاق برشلونة ومانشستر سيتي.

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اهتمام مفاجئ بضم آرون رامسي

2018-12-03T20:00:03Z

خاصةً وأن عقده اقترب من نهايته

أبدى ريال مدريد اهتمامه بالتعاقد مع آرون رامسي لاعب آرسنال، خاصًة وأن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم تظهر أي نية للبقاء والتجديد.

وبحسب صحيفة ميرور فأن الملكي قد يتحرك بصورة مفاجئة من أجل ضم اللاعب الويلزي وربطت اهتمام المرينجي به باقتراب رحيل مودريتش إلى الإنتر الذي يبدو أنه لازال مُصمماً على ضم اللاعب الكرواتي.