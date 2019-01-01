أبدى ماريانو دياز رغبته في البقاء مع ريال مدريد الموسم المقبل، على الرغم من انضمام ثنائي هجومي جديد للملكي وهما رودريجو ويوفيتش وهو ما يصعب فرصته في اللعب كأساسي.

أشارت مصادر صحيفة ماركا بأن دياز يريد القتال على مركزه الأساسي مع الفريق، على الرغم أنه خارج حسابات زيدان ويملك أكثر من عرض للرحيل وخاصةً من روما وآرسنال.