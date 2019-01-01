أعلن الموقع الرسمي لريال مدريد عن انضمام مهاجم الكاستيا "داني جوميز" إلى صفوف فريق تينيريفي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد أن قدم أدءاً رائعاً مع فريق الرديف في العام الماضي.

تمكن داني جوميز من مستوى مميز في الموسم الفائت واستطاع تسجيل 27 هدفاً في 69 مباراة لعبها، ليتم إعارته على أمل اكتساب المزيد من الخبرات والانتقال إلى دوري أفضل في العام المقبل.