اللاعب لازال في الحسبان!

لم يفقد ريال مدريد الأمل نهائياً في التعاقد مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان وذلك من أجل تعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس في الصيف الماضي دون ضم بديل له حتى الآن.

بحسب برنامج الشيرينجيتو فأن الملكي لم يغلق الباب أمام ضم البرازيلي نيمار نجم برشلونة السابق ولكنه يضع بعض البدائل في حال فشل التعاقد معه مثل مبابي وهازارد.