اقترب جاريث بيل من الرحيل عن صفوف ريال مدريد في سوق الانتقالات الحالي، بعد أن وصلت المفاوضات بينه وبين جيانجسو الصيني إلى مراحل متقدمة.

أشارت مصادر صحيفة آس إلى أن وكيل أعمال اللاعب يغلق الإتفاق مع النادي الصيني على الشروط الشخصية، ولم يتبقَ سوى إقناع ريال مدريد بالعرض المقدم.