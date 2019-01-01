قرر ريال مدريد إعارة لاعبه داني سيبايوس في الموسم المقبل لأي من الأندية المهتمة بخدماته من أجل منحه فرصة للعب كأساسي، على أن يعود جاهزاً للمشاركة مع الفريق الأول في الموسم المقبل.

طبقاً لمصادر أوندا ثيرو فإن سيبايوس متاح للإعارة وسط اهتمام من عدة أندية كبيرة أبرزها ميلان، آرسنال، توتنهام وليفربول الإنجليزي.