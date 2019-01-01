يعتبر آرسنال هو الأقرب لضم داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد بعد تألقه مع منتخب إسبانيا في يورو تحت 21 عاماً، وذلك بحسب أخر التقارير الصادرة من إنجلترا.

مصادر بي بي سي أن الجانرز يعملوا على حسم الصفقة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وسط اهتمام ومنافسة قوية للغاية من توتنهام وميلان.