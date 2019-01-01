اقترب آرسنال من حسم صفقة الإسباني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بعد أن وافق زيدان على رحيل اللاعب عن الفريق هذا الصيف.

أشارت مصادر بي بي سي أن الصفقة وشيكة، لم يتبقَ سوى الإعلان الرسمي فقط والذي سيتم في غضون ساعات قليلة، ليفوز الجانرز باللاعب بعد منافسة شرسة مع توتنهام.